UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Тато плаче": донька загиблого військового розчулила словами про батька (відео)

Дитина одразу побачила фото батька на банері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Маленька дівчина Злата, 28-річний тато якої захищав Україну та загинув 7 місяців тому, розчулила мережу. Дитина просилася до батька та пояснювала, що той "хоче додому".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким на своїй сторінці в Instagram розмістила матір дівчинки Марія Петрук.

Що сказала дитина

На відео дівчинка говорить з мамою про те, що вона хоче їхати до тата, бо той "плаче", адже "хоче до Златки, хоче додому".

Матір дівчинки відвезла її до Алеї героїв. Потім дівчинка побачила банер зі світлиною батька й одразу до нього побігла.

Дитина у фото свого батька (скріншот)

В описі до відео матір дитини та вдова полеглого військового написала, що дуже сумує за чоловіком. Вона плаче, коли пригадує коханого.

"Їй тебе дуже бракує, Коханий. І не тільки їй…Ще вчора я пів ночі заливалась сльозами від того, наскільки ж сильно скучила за твоєю посмішкою, твоїм голосом. А сьогодні Златка з самого ранку проситься до тебе", - написала жінка.

"Казала, що ти плачеш, бо хочеш до неї додому… І я плачу, бо хочу, щоб ти до нас повернувся, але, на жаль, ти вже там, звідки ніхто не повертається. Майже 7 місяців, як ти більше ніколи не прийдеш, не подзвониш і не поцілуєш. Сумуємо і дуже любимо", - додала вона.

 

Як реагує мережа

Щемливе відео вразило користувачів. У коментарях вони пишуть:

  • "Тримайтеся, дівчатка... Я вас зовсім не знаю, але вже 10 хвилин не можу зупинити сльози, мені так боляче і такий ком, що не можу зупинити сльози"
  • "Я розридалась, прийміть найщиріші мої співчуття, сили вам і витримки, вам є заради кого триматися"
  • "Серце розривається на шматки. Тримайтесь".
Читайте РБК-Україна в Google News
дітиВійна в Україні