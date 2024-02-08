"Тата проводжали в останню путь усім Києвом": 13-річний Арсен довірив свою історію музею "Голоси мирних"

Арсену 13 років і він дуже любить розповідати про свого батька. Бо відчуває, що коли ділиться спогадами, — тато ніби продовжує жити… Недавно хлопець із Києва взяв участь у зимовій зміні "Блогер Кемп" на Закарпатті.

Його батько, Андрій, став на захист нашої землі у перший же день повномасштабної війни. Бо не міг лишатися осторонь. Після звільнення Київщини служив на Харківщині, потім на Донеччині.

"Він сказав побратимам відійти за машину, а сам пішов у розвідку. Прилетів дрон і він загинув. Коли я дізнався про це, то став думати, що мені робити… Напевно, відчував, що я — один чоловік у сім‘ї і що тепер сім‘я тримається тільки на мені", — говорить Арсен.

Хлопець зізнається, що й досі живе з думкою, що тато просто кудись поїхав. Хоча похорон найріднішої людини став для дитини найболючішим моментом у житті.

"Коли ми проводжали мого тата в останню путь, то стояв увесь Київ. Попереду їхали патрульні машини. У колонках грали його улюблені пісні. Попрощатися з татом прийшло людей 400. Тепер багато хто прощається з Героями так само", — пригадує Арсен.

У змінах "Блогер Кемпу" беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: це сироти та напівсироти, дітки під опікою; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації. Цієї зими учасниками зміни вперше стали діти, які пережили незаконне вивезення до росії та повернулися додому. Фонд забезпечив їм психологічну та фізичну реабілітацію.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001