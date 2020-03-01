"Тартак" продолжит существование: после ухода Положинского группа нашла нового вокалиста

Группа "Тартак" после ухода фронтмена Сашка Положинского продолжила свою деятельность и готовится к сольному концерту в Киеве. Музыканты решили взять нового вокалиста.

Как говорится в заявлении участников группы на странице в Facebook, после объявления Положинского несколько недель назад о том, что он больше не будет выступать в составе "Тартака", рокеры получили большое количество обращений и просьб поклонников продолжить деятельность коллектива.

"Творческая индивидуальность каждого участника группы и неудержимое желание сторонников стали толчком для начала новой истории. Сейчас группа работает над новым материалом для своего нового альбома", - рассказали музыканты.

Грядущий концерт в столичном клубе Docker Pub 29 марта в обновленном составе должен стать большим сольником-презентацией.

Имя нового вокалиста музыканты решили пока не оглашать, сохраняя интригу до выступления.

Группа "Тартак" даст концерт в Киеве с новым вокалистом вместо Сашка Положинского (Фото: facebook.com/TAPTAK)

Положинский также будет на концерте - но только в качестве гостя и автора песен. Экс-солист "Тартака" в своем видеообращении признался, что очень доволен решением остальных участников группы продолжить деятельность с другим солистом.

Также Сашко добавил, что лично знаком с новым вокалистом и позитивно отозвался о нем.

Видео: Сашко Положинский рассказал про решение группы "Тартак" продолжить существование, но уже с другим вокалистом

К слову, недавно звезда шоу "Лига смеха" из харьковской команды "Инародний театр абсурда Воробушек" Александр Сердюк в шутку отметил, что теперь может участвовать в кастинге на нового вокалиста группы "Тартак".