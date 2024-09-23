Таро-гороскоп на тиждень: Скорпіони за крок від помилки, а Терези забудуть про смуток

Овен

На цьому тижні вам потрібно трохи випустити пару, знайти нові заняття або частіше проводити час з друзями. Стримайте свій запал, спілкуючись з близькими. Ви ризикуєте загострити ситуацію та спровокувати скандали. Карти Таро радять тримати себе в руках.

Телець

Найближчі дні вас не розчарують. Ви зможете насолодитися радісними подіями та не думати про погане. Якщо ви самотні - готуйтеся до цікавих знайомств. Якщо ж поруч з вами вже є кохана людина - здивуйте її спонтанним побаченням чи подарунком.

Близнюки

Непостійність може зашкодити вашим стосункам, особливо якщо ви занадто часто змінюєте свою думку. Це стосується як особистого життя, так і кар'єри. Карти Таро радять вам стримувати свої пориви та не дозволяти перепадам настрою все зіпсувати.

Рак

На цьому тижні вам не варто відсиджуватися в тіні. Настав час вирішувати проблеми та відкрито говорити про те, що вас не влаштовує. Якщо ви не можете розібратися з непростими ситуаціями - зверніться за допомогою до тих, хто точно вам не відмовить.

Лев

Іноді ви надто захоплюєтеся людьми, особливо на початку стосунків, і це приносить проблеми. Намагайтеся зменшити оберти, не квапте події. Цього тижня вам варто бути терплячими та не вимагати від оточуючих надто багато.

Діва

Діліться своїми планами та пропозиціями, це допоможе вам на роботі. Карти Таро обіцяють успіхи в кар'єрі, важливо лише вчасно включитися в процеси та не лінуватися. Пам'ятайте, що все у ваших руках, боріться за місце під сонцем.

Терези

Ваше життя цього тижня може різко змінитися, несподіванки увірвуться у ваші стосунки та можуть торкнутися не лише цієї сфери. Не лякайтеся, подій та пригод буде чимало. Проте всі вони не принесуть вам проблем, просто час струсити з себе пил.

Скорпіон

Карти Таро радять вам задуматися про те, чи ви досить чесні з собою та оточуючими. Ймовірно, настав час зняти рожеві окуляри. Не дозволяйте собі помилитися через хибну самовпевненість.

Стрілець

На вас чекають несподівані події. Швидше за все, доля підкине вам зміни у стосунках з коханою людиною. Не всі вони будуть радісні, проте не варто посипати голову попелом. Відпустіть минуле та рухайтеся вперед.

Козоріг

Не варто зациклюватися лише на собі та своїх думках. Цього тижня подумайте про близьких та друзів, комусь потрібна ваша підтримка. Будьте чуйними та уважними, не скупіться на добрі вчинки та теплі слова.

Водолій

Цього тижня карти Таро радять вам вирішити старі проблеми та відпустити минуле. Не варто тягнути за собою тягар негативу. Нове життя не буде таким щасливим, як ви хочете, якщо в ньому залишиться те, що приносить вам прикрість.

Риби

Цей тиждень принесе вам чудові ідеї, нові знайомства та несподівані зустрічі. Будьте готові до несподіваних подій, які можуть багато чого змінити. Однак будьте уважними до деталей, щось може піти не за планом.