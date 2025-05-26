Таро-гороскоп на тиждень. Для кого відкриються двері в нове життя, а кому варто озирнутися назад

Овен

Карта Таро: Сила

Цього тижня спробуйте позмагатися: влаштуйте гру, челендж або суперечку з Левом (другом, родичем, колегою або партнером). Якщо Лева поруч немає - знайдіть гідного суперника. Випробування може бути розумовим, фізичним або емоційним - головне, щоб це сприяло вашому зростанню. Марс, ваш покровитель, любить боротьбу - тож грайте, щоб перемогти!

Телець

Карта Таро: Вісімка Кубків

Згадайте ситуацію, яка вас розчарувала. Помилка, втрата, образа або втрачені можливості - не тримайтеся за них. Погляньте на цю історію під новим кутом. Що з цього досвіду можна спробувати знову - інакше, по-новому? Вісімка Кубків закликає перетворити поразку на перемогу. Інший підхід - інший результат.

Близнюки

Карта таро: Лицар Кубків

Це ваш час - сезон вашого знака! Насолоджуйтеся увагою, святкуваннями та зустрічами. Лицар Кубків радить створити насичене соціальне життя: організуйте заходи, подорожі, спілкування. Об'єднуйте друзів, діліться настроєм, плануйте те, що принесе вам яскраві спогади. Цей місяць задає тон усьому року. Святкуйте свій день народження зі смаком!

Рак

Карта Таро: Паж Жезлів

Цього тижня зверніть увагу на молодь у вашому житті або ж на власну дитячу сторону. Настає час гри, легкості, спонтанності. Можливо, вас надихне хто-небудь із вогненних знаків (Лев, Овен, Стрілець). Поверніться до улюблених занять із дитинства, спробуйте що-небудь безглузде, але веселе. Дозвольте собі просто радіти.

Лев

Карта Таро: Десятка Монет

Зробіть інвестицію в майбутнє, навіть якщо це вимагає часу або коштів. Це може бути пенсійне накопичення, поліпшення житла, навчання, здоров'я або довгостроковий проєкт. Думайте стратегічно: що ви можете почати зараз, щоб забезпечити собі стабільність і добробут на роки вперед?

Діва

Карта Таро: Сімка Монет

Це час, щоб втілити зміни, про які давно думали. Це не різкий стрибок, а поступовий шлях: ремонт, переїзд, фінансове очищення чи оновлення побуту. Ви вмієте планувати - розпишіть етапи, дійте послідовно, і отримаєте задоволення від процесу.

Терези

Карта Таро: Сімка Мечів

Ваша мета - внутрішній і зовнішній порядок. Цього тижня звільніться від усього, що порушує спокій: речі, обов'язки, зв'язки, очікування. Очистіть простір навколо і в собі - і гармонія повернеться. Ви - творець світу, пам'ятайте про це.

Скорпіон

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Цього тижня вам потрібен час для себе. Випустіть емоції, які давно стримуєте. Якщо необхідно поплакати - зробіть це. Це не слабкість, а очищення. Ви звільните місце для нової енергії, натхнення і можливостей. Залиште минуле - попереду краще.

Стрілець

Карта Таро: Сімка Кубків

З 26 травня по 1 червня у вас буде багато ідей. Не ігноруйте потік натхнення - записуйте все, що спадає на думку. Ці плани можуть стати фундаментом для всього 2025 року. Час структурувати мрії: визначайте пріоритети, перетворюйте фантазії на плани. У вас яскрава уява - використовуйте її на повну.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Монет

Цього тижня важливо бути помітним у професійних або особистих колах. Хтось із впливових людей може звернути на вас увагу. Дійте відкрито, демонструйте свої сильні сторони. Ви готові до нового рівня - дайте можливості знайти вас.

Водолій

Карта Таро: Верховна Жриця

Вас тягне до тем інтуїції, містики та самопізнання. Довіртеся цьому поклику. Займіться медитацією, Таро, веденням щоденника - чим-небудь, що допоможе налаштуватися на внутрішній голос. Це ваш особистий духовний квест.

Риби

Карта Таро: Закохані

Тиждень емоцій і конфліктів. Ви відчуваєте розбіжності між тим, що диктує серце, і тим, що підказує розум. Не приймайте рішень на ходу - знайдіть простір для тиші, побудьте наодинці. Гармонія між почуттями й логікою - ваш орієнтир.