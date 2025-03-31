Таро-гороскоп на тиждень. Кого накриє хвиля удачі та везіння, а кого доля випробує на міцність

Новий тиждень, який розпочався 31 березня і закінчиться 6 квітня - це час змін і оновлення. Чимало знаків Зодіаку захочуть змінити себе або своє життя просто зараз. Раки нарешті знайдуть довгоочікуване щастя, а Стрільці легко подолають усі невдачі.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
Цього тижня Овни стануть більш впевнені в собі, наполегливішими, прямолінійнішими та навіть вибагливішими щодо того, на що вони заслуговують і чого хочуть. Потрібно нарешті усвідомити, що кожен повинен захищати свої інтереси й боротися за права.
Цими днями Тельці стануть відкритішими у вираженні своїх почуттів, і ця впевненість тільки зростатиме. Вам здається, що настав момент, щоб відверто поділитися своїми справжніми переживаннями. Постарайтеся довіряти оточенню, і, що дивно, воно зможе вас зрозуміти та поспівчувати, що вже принесе полегшення.
З 31 березня до 6 квітня Близнюкам необхідно більше піклуватися про себе, встановлювати здорові кордони з людьми, які можуть завдати болю, і продовжувати жити повноцінним і гармонійним життям. Не бійтеся говорити про те, що вас турбує, або просити допомоги.
Цей тиждень - чарівний час для того, щоб впустити у своє життя справжнє кохання або перезавантажити старі стосунки. Якщо ви самотні та сповнені надій, зверніть увагу на Тельців і Терезів - хтось із них може бути особливою людиною у вашому житті.
Цього тижня Левам потрібно поставити свої потреби на перше місце й узяти на себе відповідальність за створення й управління тим життям, яке дійсно хочете. Будьте справжнім, живіть для себе і просто подивіться, куди це вас приведе.
З 31 березня по 6 квітня Дівам дуже пощастить, їх буквально накриє хвиля удачі й везіння. Таке враження, що все, до чого ви торкаєтеся, ніби перетворюється на золото. Не бійтеся ризикувати й підкорювати нові вершини.
Цього тижня Терезам варто бути обережними та переглянути свій список близьких людей. Потрібно бути вибірковими в тому, кому довіряти, з ким проводити час і в кого вкладати свої дорогоцінні час і енергію. Поруч із вами не місце тим, хто проявляє брехню, егоїзм, слабкість або непослідовність.
Представникам цього зодіакального сузір'я необхідно зрозуміти, що час і ресурси обмежені, тому їх потрібно використовувати максимально ефективно, орієнтуючись на свої власні інтереси, а не чужі. Саме час ухвалювати сміливі рішення.
Стрільці не раз стикалися з невдачами, провалами й втратами в житті, але добре знають, що після кожного падіння обов'язково буде щось позитивне. Це робить вас мудрішими, терплячішими й більш відкритими для нових викликів. Цього тижня чекайте хороших новин.
Амбіції - це невіддільна риса всіх Козерогів, і часом здається, що ви ніколи не буваєте задоволені, завжди в пошуку чогось нового. Вам потрібно навчитися цінувати все, що вони вже досягли, подолали та створили. А також відчути справжню вдячність за те, що у вас є зараз.
Цього тижня вам необхідно взяти на себе повну відповідальність за те, щоб рухати вперед свої потреби та вимоги. Жоден рятівник не прийде і не принесе цю нагороду на блюдечку - ви повинні самі змусити це статися.
З 31 березня по 6 квітня Рибам потрібно буде розвивати свою здатність до адаптації, використовуючи це у своїх інтересах. Ви володієте рідкісною гнучкістю, легко вписуєтеся в різні групи й оточення. Це ваш ключ до успіху.
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