Таро-гороскоп на тиждень. Для кого Всесвіт готує доленосну зустріч, а кому не уникнути неприємностей

Новий тиждень, який розпочався 3 березня і триватиме до 9 березня, обіцяє бути насиченим. Астрологи радять у ці дні зосередитися на розв'язанні особистих питань. Діви можуть зіткнутися з неправдивою інформацією від близьких, а Стрільці почнуть новий етап у стосунках.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня вам доведеться попрацювати зі зціленням і відпусканням болю, втрати або жалю, можливо, пов'язаних із близькою людиною. Це може бути спільна пережита втрата або ситуація, у якій ви обидва зіграли свою роль. Припиніть намагатися ігнорувати або "закопувати" минуле.

Телець

З 3 до 9 березня варто зосередитися на особистих стосунках. Розглядайте кожну людину як унікальну особистість, прагніть знайти способи гармонійно взаємодіяти та ладнати. Не забувайте виділяти час для індивідуальних зустрічей із тими, хто вам близький. Це варте ваших зусиль.

Близнюки

Для вас спілкування завжди стоїть на першому місці в будь-яких стосунках. Близнюки полюбляють не тільки говорити, а й вчитися. Ви не терпите людей, які щось приховують, уникають розмов або грають у хованки. Не бійтеся озвучити цю потребу. Це може стати несподіванкою для тих, хто вважає, що ви надто зайняті, відсторонені або не цікавитеся їхніми справами. Як же вони помиляються.

Рак

Цього тижня Раки захочуть відчути стабільність. Вам важливо знати, що інша людина так само залучена у стосунки, як і ви, і що вона не бреше, не грає в ігри, не уникає відповідальності й не тягне час. Ставте запитання й уважно стежте за поведінкою співрозмовника.

Лев

Вам потрібно відкрито висловлювати свої бажання. У вас є високі вимоги до партнера - ви хочете пристрасті, близькості, гострих відчуттів, свободи та захоплення. Якщо хтось не може все це дати вам, можливо, це не ваша людина. Кохання для представників цього зодіакального сузір'я неймовірно важливе, і вам потрібен партнер, який також жадає любові. Шукайте його. Можливо, це буде Телець або Терези.

Діва

Цього тижня ви можете зіткнутися з неправдою у ваших близьких стосунках. Карта Таро, яка випала вам, допоможе виявити факти, розкриє справжні почуття і спрямує вас до питань, які варто поставити. Не уникайте цього. Правда прихована просто перед вами, і важливо дізнатися її, щоб мати можливість із нею впоратися. Будьте детективом цього тижня і не бійтеся шукати відповіді.

Терези

Карта, що випала вам, свідчить, що у ваших близьких стосунках існує незбалансована динаміка влади, яку настав час виправити. Хтось узяв на себе занадто багато контролю, і це потрібно змінити. Будьте мудрими у виборі того, що ви хочете змінити.

Скорпіон

Вам потрібно висловити вголос те, що відбувається всередині - випустити всю накопичену тугу і страх. Щойно ви скажете ці слова, сила страху зникне, і ви відчуєте полегшення. Ваші близькі зрозуміють і підтримають вас. Це допоможе вам почуватися набагато краще. Зробіть це цього тижня.

Стрілець

З 3 до 9 березня ви можете відчути, як щось починає змінюватися у ваших стосунках. Дозвольте цим змінам відбуватися. Не чіпляйтеся за старі звички, погляди, зв'язки або дії. Нехай усе оновлюється у своєму темпі й особливому ритмі. Ви змінюєтеся, і ваші стосунки теж.

Козоріг

Не соромтеся говорити про те, як важливо для вас побути наодинці з собою, займатися особистими справами або просто мати простір для спокійного існування. Це природна потреба. Якщо розмова про ваше бажання самотності здається незручною, просто почніть більше робити речі на самоті. Нехай ваші дії говорять голосніше за слова.

Водолій

Для представників цього знака Зодіаку цього тижня настане момент, щоб обговорити з близькою людиною ваші заплутані стосунки. Дайте їй зрозуміти, що у вас також є своя думка. Поділіться своїми почуттями та бажаннями. Дізнайтеся, що вона думає, і уважно вислухайте. Це двосторонній процес. Знайдіть рішення, яке влаштує обох.

Риби

Для Риб цей тиждень принесе хороші новини. Якщо ви самотні, зверніть увагу на людину водного знаку (Риби, Рак, Скорпіон). Якщо ви вже у стосунках, зробіть цей тиждень особливим і романтичним. Заплануйте сюрприз, надішліть приємні повідомлення, купіть подарунок, організуйте побачення і створіть простір для вас двох, щоб насолоджуватися часом разом.

Вас може зацікавити