Таро-гороскоп на тиждень. Хто зустріне своє кохання, а кому час попрощатися з ілюзіями

Овен

Карта Таро: Королева Кубків

Цього тижня ви перебуваєте в гармонії із собою. Відчуття спокою і задоволення наповнюють ваше життя. Насолоджуйтеся моментом, цінуйте те, що у вас є, і діліться позитивом з іншими - ваша енергія зараз дуже заразлива. Любов, яку ви даруєте, обов'язково повернеться.

Телець

Карта Таро: Сила

У вас є всі підстави пишатися собою. 2025 рік непростий, але ви вистояли. Цей тиждень нагадує: ви сильніші, ніж здається. Вірте в себе, підтримуйте себе і сміливо приймайте нові виклики.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Цього тижня ви отримаєте підтвердження, що ви на правильному шляху - у партнерстві, роботі або фінансах. Ваші старання приносять плоди. Те, що ви почали, починає розвиватися. Ви заклали фундамент - час будувати далі.

Рак

Карта Таро: Трійка Мечів

З 19 по 25 травня правда відкриє вам очі. Хтось проявить свою справжню сутність - і це стане для вас шансом вийти з токсичної ситуації. Не тримайтеся за тих, хто вас підводить. Відпустіть без жалю і звільніть місце для кращого. Ви щойно пішли від серйозної проблеми - і це справжній подарунок.

Лев

Карта Таро: Поміркованість

Цей тиждень - час гармонії та балансу. Можливо, трохи спокійніше, ніж вам подобається, але саме це зараз потрібно. Сповільніться, подихайте, зосередьтеся на внутрішньому спокої. Практики заземлення допоможуть відновити сили. Насолоджуйтеся тишею - буря ще попереду.

Діва

Карта Таро: Двійка Кубків

Час для любові, тепла й емоційного зв'язку. Незалежно від вашого статусу, романтична енергія посилиться. Самотнім варто звернути увагу на представників водної стихії. У стосунках? Знайдіть спосіб зробити їх глибшими. А якщо ви самі - влаштуйте побачення із собою. Кохання починається із вас.

Терези

Карта Таро: Вісімка Монет

Після довгого періоду труднощів ви отримаєте прорив. Те, над чим ви працювали та хотіли вже покинути, нарешті почне приносити результати. Ваше терпіння і наполегливість окупляться. Просто йдіть далі - і світло в кінці тунелю з'явиться.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Жезлів

На вас чекає шанс, про який ви давно мріяли. Прийміть запрошення або можливість - це може бути пов'язано з подорожами, навчанням, творчістю або сенсом життя. Поруч буде представник вогняного знака, який надихатиме вас (Овен, Лев, Стрілець). Початок великої події вже поруч.

Стрілець

Карта Таро: Ієрофант

Цього тижня у ваше життя увійде наставник - хтось мудрий, досвідчений і, можливо, старший (імовірно, Телець). Ця людина допоможе вам знайти напрямок, зрозуміти себе й ухвалити важливі рішення. Прислухайтеся - це може змінити багато чого.

Козоріг

Карта Таро: П'ятірка Монет

Цього тижня важлива розмова змінить ваш погляд на проблему, що турбує. Ви поділитеся своїми переживаннями з кимось, хто дійсно вас зрозуміє і підтримає. Ваша щирість принесе полегшення - і несподіване прозріння. Іноді потрібно просто відкритися.

Водолій

Карта Таро: Трійка Монет

Очікуйте на приємне зізнання - можливо, навіть від "таємного шанувальника". Представник земної стихії (Козоріг, Телець, Діва) або колега захоплюється вами та може запропонувати цікаву можливість. Проявляйтеся, будьте на видноті й ви отримаєте більше, ніж очікуєте.

Риби

Карта Таро: Паж Кубків

Ваша творча і чуттєва натура на піку! Цей тиждень буде наповнений натхненням, фантазіями, снами та художніми ідеями. Люди тягнуться до вашої енергії. Живіть у ритмі магії - і не стримуйте себе.