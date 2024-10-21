Таро-гороскоп на тиждень. Хто зірве з неба всі зірки та кому чекати на біду

Овен

Карти Таро радять вам уважно поставитися до того, що станеться з вами цього тижня. Вся річ у тому, що події та новини, які для вас готує доля, не тільки багато що змінять, але ще й зірвуть з деяких людей маски.

Телець

Подумайте, чим ви зараз незадоволені і як це змінити? Відповідь може бути дуже простою, проте ви чомусь не хочете її визнати. Цей тиждень якнайкраще підходить для рішень, в яких вам доведеться бути відповідальними та сміливими.

Близнюки

Карти Таро радять вам прислухатися до своїх бажань. Цей тиждень буде особливим, адже ви можете досягти небувалих висот. Однак для цього доведеться позбутися звичок та спілкування з людьми, які приносять лише шкоду та негатив.

Рак

Новий тиждень допоможе вам усвідомити свої сильні та слабкі сторони. Не соромтеся досягнень, проте вмійте визнавати помилки. Не турбуйтеся, нових проблем не буде.

Лев

Найближчими днями вам варто відмовитися від надмірної самовпевненості. Швидше за все, на цьому тижні без допомоги близьких та друзів впоратися буде непросто. А тому не соромтеся - озвучуйте свої проблеми та приймайте підтримку.

Діва

Настав час глянути у вічі своїм страхам. Цього тижня ви зможете зірвати з неба всі зірки, важливо лише дозволити собі опинитися у центрі уваги. Не бійтеся уваги і великих перемог, ви цього варті.

Терези

Карти Таро обіцяють вам грандіозний прорив у стосунках. Якщо ви хочете щось змінити - сміливо про це кажіть. Ну а якщо ваше серце відкрите для нових знайомств - не засиджуєтесь вдома і частіше буваєте у нових компаніях.

Скорпіон

Цей тиждень буде веселим і дуже продуктивним. Ви зможете втілити свої мрії, а також знайти час для справжніх пригод. Крім цього, обов'язково допоможіть тим, хто цього потребує.

Стрілець

Почніть цінувати тих, хто поруч з вами. Не піддавайтеся імпульсивним емоціям, тримайтеся в руках. Цього тижня вам краще відмовитись від важливих рішень та просто перечекати бурю.

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам дуже цікаві події. Ви будете оточені людьми, які можуть поділитися з вами чимось дуже важливим - якимось секретом чи неймовірно цінною інформацією. Правильно розпоряджайтесь тим шансом, який ви отримаєте.

Водолій

Новий тиждень буде непростим. Вам доведеться показати зуби та дати відсіч тим, хто намагатиметься порушити ваші кордони. Не бійтеся відстоювати свою позицію та не ведіться на маніпуляції.

Риби

Карти Таро обіцяють вам перевірку на міцність. Всесвіт випробовуватиме вас звабами, вам потрібно стриматися. І якщо ви зумієте перебороти спокуси, незабаром на вас чекає нагорода.