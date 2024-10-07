Таро-гороскоп на тиждень: хто залишить у минулому невдачі, а кому чекати на класні новини

Овен

Цього тижня ви зможете навчитися правильно розпоряджатися своїм часом. Окрім цього, настав час переглянути свої стосунки з друзями, колегами, рідними та навіть вашою другою половинкою. Не варто віддавати надто багато ресурсів тим, хто на це не заслуговує, розставте пріоритети.

Телець

Карти Таро радять вам замислитися над тим, що дійсно має значення. У гонитві за успіхом і багатством ви могли втратити те, що насправді принесе вам щастя. Однак цей тиждень - останній шанс все виправити, скористайтеся рідкісною можливістю.

Близнюки

Найближчі дні можуть здатися вам занадто складними. Однак пам'ятайте, що весь цей тиждень не призначено для лінощів і зневіри. Карти Таро радять вам діяти та не лінуватися, так ви зможете багато чого досягти.

Рак

Вам варто знайти в собі всю сміливість, яка вже давно не могли знайти вихід і реалізацію. Настав час рішучих вчинків та сміливих рішень. Не сумнівайтеся у своїх силах і дозвольте собі досягти всього, про що ви мріяли.

Лев

Карти Таро радять вам не чинити опір змінам. Не варто триматися за минуле, відпустіть образи та весь негатив. Цей тиждень допоможе вам багато чого змінити, виправити помилки та закопати сокиру війни з тими, хто приховав на вас образу.

Діва

Найближчими днями ви можете почути несподіване зізнання. Почуття будуть розжарені до краю, ви та люди навколо вас - буквально всіх охопить бажання поговорити та розкрити усі секрети. І в цьому немає нічого поганого, дайте волю душевним поривам.

Терези

Останнім часом ви могли розслабитися та просто плисти за течією. Однак тепер усе зміниться. Цей тиждень не дасть вам нудьгувати та ледарювати. Не бійтеся пригод і пірнайте у нове життя з головою.

Скорпіон

Карти Таро радять вам голосно себе заявити. Настав час зривати з неба зірки та обійти конкурентів. Це стосується всіх сфер вашого життя. Виходьте з тіні та підкорюйте цей світ.

Стрілець

Новий тиждень подарує вам чудові новини. Згадайте про свою дитячу мрію, нехай навіть зараз вона здасться вам незначною чи несерйозною. Якщо у вас є можливість її здійснити - чому б не зробити себе трішки щасливішим? Нікого не слухайте і подаруйте собі привід для радості.

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам продуктивний і дуже щасливий тиждень. Не дозволяйте комусь контролювати ваші емоції та плани. Дійте так, як ви хочете саме ви. Найближчими днями можуть вас приємно здивувати.

Водолій

Спробуйте опанувати хаос, який панує навколо вас. Не піддавайтеся негативу, карти Таро радять вам наважитися на радикальні заходи. Якщо в якийсь момент вам захочеться переглянути принципи або відмовитись від якогось проекту - ніхто не зможе цього вам заборонити.

Риби

Новий тиждень може принести вам невдоволення. Це почуття торкнеться тих сфер життя, які для вас найважливіші. І якщо щось дійсно приносить вам не радість, а негатив, то просто викресліть цей дратівливий фактор, залишивши його в минулому.