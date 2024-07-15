Таро-гороскоп на тиждень: Діви зустрінуться з ворогами, а Скорпіони забудуть про нещастя

Новий тиждень, з 15 по 21 липня, принесе Скорпіонам та Стрільцям гарні новини, а Дівам доведеться боротися з ворогами.
Що Таро-гороскоп на тиждень обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Hindustan Times.
Новий тиждень буде цікавим і навіть радісним. Вам не варто сперечатися і вплутуватися в конфлікти, натомість приділіть час вашій другій половинці чи друзям. Намагайтеся утримувати баланс, він дуже важливий.
На вас чекає дуже плідний тиждень. Перед вами відкриються нові можливості, можливо, вам можуть запропонувати підвищення або нову роботу. Окрім цього, у вас з'явиться шанс налагодити стосунки із партнером. Сумувати та сидіти без діла точно не доведеться.
Боріться зі спокусами. Якоїсь миті вам захочеться відкласти всі свої справи та відпочити. Однак, цей тиждень не для розваг. Оцініть свої можливості та постарайтеся правильно розставити пріоритети.
Найближчі дні будуть яскравими та щасливими. Ви зможете зустрітися з людьми, якими дорожите. Крім цього, новий тиждень стане чудовим періодом для зміцнення зв'язків та творчих починань.
Карти Таро вказують на те, що цього тижня може здійснитися ваша мрія. Не квапте події, зростання може бути повільним, але стабільним. Однак слідкуйте за своїми речами та будьте максимально уважними. Ви можете втратити щось дуже важливе.
Тиждень можливостей та дива дозволить вам подолати чимало перешкод. На роботі хтось спробує вас підставити. І якщо ви зумієте дати відсіч ворогам, на вас чекає гучний успіх.
Винахідливість допоможе вам багато чого досягти. Цей тиждень обіцяє бути цікавим, але складним. Намагайтеся допомогти не тільки собі, але ще й людям, які вас оточують. Добрі вчинки будуть дуже доречними.
Карти Таро обіцяють вам романтичні пригоди. Успіх в особистому житті подарує вам шанс забути про все погане. Вам варто довіритися почуттям, не бійтеся обпектися. Цей тиждень принесе лише добрі новини.
На роботі на вас чекає успіх. Однак це не найголовніше. Зверніть увагу на сигнали свого тіла, подбайте про себе. Вам потрібно відпочити та відмовитися від необдуманих ризиків.
Незабаром ви досягнете небувалих висот. І вам вдасться отримати нагороду за всю свою працю. Проте від необдуманих витрат варто відмовитись. Ви ще зможете влаштувати справжнє свято життя, проте не цього разу.
Ви зможете вирішити давню проблему або позбутися боргів. Доля підкине вам можливість почати все спочатку. Звичайно, визнавати помилки та робити крок назад непросто, проте це стане вашим шансом на порятунок.
Карти Таро вказують на те, що ви зможете опинитися перед непростим вибором. І якщо ви сумніваєтеся - вам допоможуть родичі. Прислухайтеся до мудрих порад.
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