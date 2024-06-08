Таро-гороскоп на 9 червня: Діви зустрінуть ворога, а Риби насолодяться життям

У неділю, 8 червня, Діви можуть зіткнутися з проблемами, а ось Рибам пощастить, на них чекають радісні моменти.

Що таро-гороскоп обіцяє всім знакам Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Зірка". І це означає, що настав час почати думати про свої мрії. Не забувайте про свої бажання та знайдіть можливість зробити себе щасливішим.

Телець

Вам випала карта "Жриця". Постарайтеся відмовитися від галасливих вечірок та великих компаній. У неділю вам варто провести якомога більше часу на самоті та сконцентруватися на своїх думках.

Близнюки

Вам випала карта "Десятка Жезлів". Не шкодуйте грошей на саморозвиток та маленькі радощі, які піднімуть ваш настрій. Цінуйте себе та навчіться приймати свою особистість, так ви зможете стати щасливішими.

Рак

Ваша карта на 8 червня - "Королева Кубків". Не бійтеся подарунків від долі, дозвольте позитивній енергії навести лад у вашому житті. Подумайте про своє майбутнє, настав час скласти новий план.

Лев

Вам випала карта "Шістка Мечів". А це означає, що в неділю ви зможете завершити справу, яка здавалася дуже складною і навіть проблемною. Перевертайте цей розділ і дайте собі зітхнути з полегшенням.

Діва

Вам випала мапа "Трійка Мечів". У цей день ви можете зустріти людину, яка буде налаштована не дуже позитивно. Однак не давайте себе образити. Ви зможете осадити гнів і приборкати емоції.

Терези

Ваша карта на неділю - "Шістка Кубків". Прислухайтеся до свого голосу. Якщо вам хочеться розважитися та відпочити - не відмовляйте собі у всьому цьому.

Скорпіон

Вам випала карта "Королева Мечів". Будьте сильними та рішучими. Настав час показати цьому світу, на що ви здатні. Не бійтеся привертати увагу, ви можете голосно про себе заявити.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Мечів". Цього дня вас дуже здивує якась подія. Вона може бути пов'язаною з вашим особистим життям або з чимось іншим. У будь-якому випадку, ця подія не буде поганою.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Ієрофант". Відмовтеся від прокладеного шляху, спробуйте щось нове. Цілком імовірно, що 8 червня ваші переконання можуть поставити під сумнів, і не безпідставно.

Водолій

Вам випала карта "Паж Пентаклей". І це означає, що якщо ви давно планували щось зробити, але відкладали це через свою нерішучість, то більше зволікати не можна. Зберіть усю волю в кулак і ризикніть.

Риби

Ваша карта на 8 червня - "Туз Кубків". Ви можете насолоджуватися життям та дозволити собі те, що зазвичай було під забороною. Дайте волю бажанням.