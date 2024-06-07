Таро-гороскоп на 8 червня: у суботу пощастить Тельцям, а Овнам чекати на біду

Овен

Вам випала карта "Дев'ятка Мечів". Цього дня ви можете постраждати через свою невпевненість. Однак здаватися та опускати руки точно не потрібно. Якщо ви піддастеся паніці, біда не омине вас.

Телець

Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". У суботу вам дуже пощастить, ви зможете знайти той промінчик світла, який приведе до успіху. Рухайтеся вперед і не зупиняйтеся на досягнутому.

Близнюки

Вам випала перевернута карта "Самітник". Швидше за все, настав час звернути увагу на знаки згори. І якщо ви у чомусь сумніваєтеся, то не поспішайте приймати рішення. Дочекайтеся вдалого моменту.

Рак

Вам випала карта "Вежа". Це означає, що в суботу ви можете опинитися на порозі грандіозних змін. І шанси на те, що всі вони будуть лише на краще, дуже високі. А тому готуйтеся до трансформацій і нічого не бійтеся.

Лев

Вам випала карта "Сімка Мечів". 8 червня вам не варто приймати все близько до серця. Намагайтеся відпустити ситуацію і не намагайтеся щось змінити. Іноді потрібно сповільнитися і подивитися, до чого приведуть події.

Діва

Вам випала карта "Місяць". Прислухайтеся до своєї інтуїції та готуйтеся до несподіваних новин. Не всі вони можуть вас потішити. Однак якщо ви зміните своє ставлення до світу, то все виявиться не таким поганим, як здавалося спочатку.

Терези

Вам випала карта "Трійка Пентаклей". Дозвольте собі трохи відпочити. Не варто звалювати на себе чужі обов'язки та гнатися за мрією, якою не судилося збутися. Рожеві окуляри можуть спотворювати реальну картину.

Скорпіон

Вам випала карта "Четвірка Кубків". У суботу проведіть час із родичами та не залишайтеся на самоті. Приємні розмови з людьми, яким ви довіряєте, дадуть чимало позитиву.

Стрілець

Вам випала перевернута карта "Вісімка Пентаклей". А це означає, що ви можете зазнати сильного розчарування. І якщо щось вас не влаштовує і навіть демотивує, настав час щось міняти.

Козоріг

Вам випала карта "Імператриця". У суботу поставте свої почуття та особисте життя на перше місце. Говоріть про те, чого хочете, поділіться планами та не бійтеся виявляти ініціативу. Все вдасться.

Водолій

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Швидше за все, цього дня вам доведеться робити непростий вибір. І якщо серце говорить одне, а розум - зовсім інше, постарайтеся зважити всі "за" та "проти". Також вам може допомогти дружня порада.

Риби

Вам випала карта"Сила". Відмовтеся від того, що не приносить вам радість. Ви зможете розправити крила та дуже високо злетіти, якщо знайдете своє джерело натхнення.