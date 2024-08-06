Таро-гороскоп на 7 серпня: Раки почнуть нове життя, а Овни отримають сюрприз від долі

У середу, 7 серпня, Овни отримають подарунок, Раки почнуть усе з чистого аркуша, а Стрільцям варто ризикнути. Однак Козерогам варто бути обережнішими.

Що обіцяє Таро-гороскоп на середу всім знакам Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Жезлів". Доля готує вам сюрприз. Наберіться терпіння і не квапте події.

Телець

Ваша карта на 7 серпня "Самітник". Відмовтеся від галасливих компаній та гучних веселощів. Вам варто провести день на самоті, це піде вам на користь.

Близнюки

Вам випала мапа "Лицар Кубків". Ви не зможете знати, що зробили все, що від вас залежало, якщо не почнете пробувати щось нове. День буде вдалим і веселим, настав час авантюр.

Рак

Ваша карта на середу - "Суд". Ви зможете кардинально змінити своє життя. Дозвольте собі прислухатися до серця, дійте і не думайте про те, що можете помилитися.

Лев

Вам випала карта "Королева Жезлів". Настав час тверезо оцінити ситуацію. Якщо ви самотні - знайдіть причину любовних невдач, невдовзі все може змінитися.

Діва

Ваша карта на 7 серпня - "Помірність". Дозвольте собі трохи відпочити. Справ дійсно багато, проте без невеликої паузи не обійтися.

Терези

Вам випала карта "Король Жезлів". Навіть якщо вам здається, що у вашому житті почалася чорна смуга, продовжуйте боротися за своє щастя. Усі проблеми будуть незначними, ви впораєтеся.

Скорпіон

Ваша картка на середу - "Туз Мечів". Цей день дасть вам шанс стати лідером та дуже високо злетіти. Будьте рішучими та не ховайтеся в чужій тіні.

Стрілець

Вам випала карта "Двійка Пентаклів". Ризикуйте і не бійтеся програти, успіх буде на вашому боці.

Козоріг

Ваша карта на середу - "Ієрофант". Настав час знайти нові рішення. Відмовтеся від повторення старих маршрутів, вони призведуть лише до помилок.

Водолій

Ваша карта на 7 серпня - "Дев'ятка Жезлів". Ви не завжди можете контролювати всі події у вашому житті. Однак це не привід засмучуватися, адже насправді доля вам прихильна.

Риби

Вам випала карта "Сонце". На вас чекає чудовий день. Будуйте плани, мрійте та не думайте про погане. Настройтесь на хвилю позитиву.