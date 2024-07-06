Таро-гороскоп на 7 липня: Водолії отримають премію, а Діви зіткнуться зі зрадою

У неділю доля підкине шанс на щастя Водоліям. Скорпіонам варто слухати своє серце, а Дівам краще готуватися до проблем.

Що обіцяє Таро-гороскоп на 7 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Не варто в усьому покладатися на допомогу оточуючих. Вам потрібно приймати рішення самостійно, також це стосується відповідальності за помилки, вмійте їх визнати.

Телець

Ваша карта на 7 липня - "Сила". Боріться з труднощами та не бійтеся подивитись своїм страхам у вічі. Ви зможете подолати будь-які перешкоди, повірте у свої сили.

Близнюки

Вам випала карта "Помірність". Цього дня на вас чекають любовні пригоди. Однак будьте обережні, не пірнайте у вир із головою.

Рак

Ваша карта на неділю - "Дев'ятка Кубків". Дайте волю емоціям і зважитеся на те, що не могли зробити через свої ж забобони. Дійте без зволікання, все вийде.

Лев

Вам випала карта "Вісімка Пентаклів". Не забувайте про творчі проекти. Вам точно не варто закопувати свої таланти. Цього дня ви можете голосно про себе заявити.

Діва

Ваша карта на 7 липня - "Четвірка Кубків". Будьте готові до зради. Близька людина може виявитися зовсім не тією, якою ви її "малювали" у своїй уяві. І якщо ви приймете це без зайвих емоцій, буде набагато легше.

Терези

Вам випала карта "Повішений". Не варто порушувати правила навіть якщо вам дуже хочеться. Будь-яка спроба розпочати нечесну гру призведе лише до великого провалу. Не забувайте про це.

Скорпіон

Ваша карта на неділю - "Самітник". Прислухайтеся до своєї інтуїції, то ви зможете прийняти правильне рішення. Цього дня вам варто відкинути всі сумніви, проте це непросто.

Стрілець

Вам випала карта "Зірка". Настав час оцінити пройдений шлях. Не варто принижувати свої досягнення. Ви багато чого досягли, проте чомусь не хочете це визнати.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Туз Жезлів". Ви зможете дуже високо злетіти. Успіх буде на вашому боці, проте не привертайте до себе увагу ворогів.

Водолій

Вам випала карта "Сімка Кубків". Цього дня начальство може дуже приємно здивувати. Швидше за все, сюрпризом стане премія чи навіть підвищення зарплати.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Сімка Мечів". Не слухайте поради оточуючих. Вам варто вчитися лише на своїх помилках, яких ви можете уникнути, якщо довіритеся своєму серцю.