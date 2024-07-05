Таро-гороскоп на 6 липня: Водолії почнуть нове життя, а Овни нарвуться на скандал

У суботу, 6 липня, у Риб та Скорпіонів буде непростий день. А Водоліям дуже пощастить.
Що Таро-гороскоп на 6 липня обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.
Вам випала карта "Помірність". Постарайтеся знайти баланс між роботою та особистим життям. Якщо цього не станеться, то на вас чекає жахливий скандал.
Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". Оточіть себе людьми, які з вами на одній хвилі. Не варто прогинатися під вантажем чиєїсь думки, яка зовсім вам не подобається.
Ваша карта на 6 липня - "Вісімка Пентаклів". На вас чекає особливий день, який подарує вам можливість досягти бажаного. Не сидіть без діла та починайте діяти.
Вам випала мапа "Четвірка Кубків". Хтось спробує змусити вас робити те, чого ви не хочете. Настав час за себе постояти.
Вам випала перегорнута карта "Туз Меч". Постарайтеся обміркувати свій стан справ. Можливо, вам варто зробити крок назад і щось виправити, це допоможе багато чого змінити.
Ваша карта на 6 липня - "П'ятірка Жезлів". Ви опинитеся перед непростим вибором. Зробіть її, ніхто не зможе вам допомогти. Не бійтеся, ви не помилитеся.
Ваша карта на суботу - "Лицар Жезлів". Зверніть увагу на людей, які вас оточують. Серед них є людина, яка хоче сказати вам щось дуже важливе, проте не може наважитися.
Вам випала карта "Дурень". Навчіться прощати помилки, і свої, і ваших друзів. Будьте терпимішими, вам не варто загострювати кожну проблему, доводячи її до критичної точки.
Вам випала карта "Повішений". Настав час серйозних змін. Подумайте, чого ви хочете від цього життя. Найімовірніше, вам варто спробувати щось нове.
Ваша карта на 6 липня - "Самітник". Виявіть мудрість, цей день принесе вам чимало щастя, якщо ви відмовитеся від необдуманих рішень. Присвятіть вихідний не тільки важливим справам, обов'язково знайдіть час для відпочинку.
Вам випала карта "Зірка". Це буде незабутній день. Ви звільнитеся від проблем і почнете нове життя. Звичайно, це принесе чимало щастя.
Вам випала перегорнута карта "Туз Жезлів". Швидше за все, ви можете засмутитися. Рутина вас втомлює, проте все можна виправити. Почніть робити те, що вам подобається.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що три знаки Зодіаку почнуть кардинально новий розділ у своєму житті до кінця року.
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