Таро-гороскоп на 6 липня: Водолії почнуть нове життя, а Овни нарвуться на скандал

У суботу, 6 липня, у Риб та Скорпіонів буде непростий день. А Водоліям дуже пощастить.

Що Таро-гороскоп на 6 липня обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Помірність". Постарайтеся знайти баланс між роботою та особистим життям. Якщо цього не станеться, то на вас чекає жахливий скандал.

Телець

Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". Оточіть себе людьми, які з вами на одній хвилі. Не варто прогинатися під вантажем чиєїсь думки, яка зовсім вам не подобається.

Близнюки

Ваша карта на 6 липня - "Вісімка Пентаклів". На вас чекає особливий день, який подарує вам можливість досягти бажаного. Не сидіть без діла та починайте діяти.

Рак

Вам випала мапа "Четвірка Кубків". Хтось спробує змусити вас робити те, чого ви не хочете. Настав час за себе постояти.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Туз Меч". Постарайтеся обміркувати свій стан справ. Можливо, вам варто зробити крок назад і щось виправити, це допоможе багато чого змінити.

Діва

Ваша карта на 6 липня - "П'ятірка Жезлів". Ви опинитеся перед непростим вибором. Зробіть її, ніхто не зможе вам допомогти. Не бійтеся, ви не помилитеся.

Терези

Ваша карта на суботу - "Лицар Жезлів". Зверніть увагу на людей, які вас оточують. Серед них є людина, яка хоче сказати вам щось дуже важливе, проте не може наважитися.

Скорпіон

Вам випала карта "Дурень". Навчіться прощати помилки, і свої, і ваших друзів. Будьте терпимішими, вам не варто загострювати кожну проблему, доводячи її до критичної точки.

Стрілець

Вам випала карта "Повішений". Настав час серйозних змін. Подумайте, чого ви хочете від цього життя. Найімовірніше, вам варто спробувати щось нове.

Козоріг

Ваша карта на 6 липня - "Самітник". Виявіть мудрість, цей день принесе вам чимало щастя, якщо ви відмовитеся від необдуманих рішень. Присвятіть вихідний не тільки важливим справам, обов'язково знайдіть час для відпочинку.

Водолій

Вам випала карта "Зірка". Це буде незабутній день. Ви звільнитеся від проблем і почнете нове життя. Звичайно, це принесе чимало щастя.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Туз Жезлів". Швидше за все, ви можете засмутитися. Рутина вас втомлює, проте все можна виправити. Почніть робити те, що вам подобається.