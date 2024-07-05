Таро-гороскоп на 6 июля: Водолеи начнут новую жизнь, а Овны нарвутся на скандал

В субботу, 6 июля, у Рыб и Скорпионов будет непростой день. А Водолеям очень повезет.

Что Таро-гороскоп на 6 июля сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Умеренность". Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью. Если этого не случится, то вас ждет ужасный скандал.

Телец

Вам выпала карта "Девятка Кубков". Окружите себя людьми, которые с вами на одной волне. Не стоит прогибаться под грузом чьего-то мнения, которое совсем вам не нравится.

Близнецы

Ваша карта на 6 июля - "Восьмерка Пентаклей". Вас ждет особый день, который подарит вам возможность добиться желаемого. Не сидите без дела и начинайте действовать.

Рак

Вам выпала карта "Четверка Кубков". Кто-то попытается заставить вас делать то, что вы не хотите. Пришло время за себя постоять.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". Постарайтесь обдумать свое положение дел. Возможно, вам стоит сделать шаг назад и что-то исправить, это поможет многое изменить.

Дева

Ваша карта на 6 июля - "Пятерка Жезлов". Вы окажетесь перед непростым выбором. Сделайте его, никто не сможет вам помочь. Не бойтесь, вы не ошибетесь.

Весы

Ваша карта на субботу - "Рыцарь Жезлов". Обратите внимание на людей, которые вас окружают. Среди них есть человек, который хочет сказать вам что-то очень важное, однако не может решиться.

Скорпион

Вам выпала карта "Дурак". Научитесь прощать ошибки, и свои, и ваших друзей. Будьте терпимее, вам не стоит обострять каждую проблему, доводя ее до критической точки.

Стрелец

Вам выпала карта "Повешенный". Пришло время серьезных перемен. Задумайтесь, чего вы хотите от этой жизни. Скорее всего, вам стоит попробовать что-то новое.

Козерог

Ваша карта на 6 июля - "Отшельник". Проявите мудрость, этот день принесет вам немало счастья, если вы откажетесь от необдуманных решений. Посвятите выходной не только важным делам, обязательно найдите время и для отдыха.

Водолей

Вам выпала карта "Звезда". Это будет незабываемый день. Вы освободитесь от проблем и начнете новую жизнь. Конечно же, это принесет немало счастья.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Туз Жезлов". Скорее всего, вы можете огорчиться. Рутина вас утомляет, однако все поправимо. Начните делать то, что вам нравится.