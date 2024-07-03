Таро-гороскоп на 4 липня: Козероги зроблять фатальну помилку, а Скорпіонів здивують пригоди

Овен

Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". У стосунках з коханою людина запанує гармонія. Ви нарешті зможете підібрати правильні слова, які зможуть вирішити будь-який конфлікт.

Телець

Вам випала карта "Сонце". Не варто думати, що світ забарвлений лише у чорний та білий кольори. Не все так просто, як здається на перший погляд, щось може вас здивувати.

Близнюки

Ваша карта на 4 липня - "Вежа". Важко уявити шлях до успіху без перешкод. Не бійтеся проблем та спробуйте не опускати руки.

Рак

Вам випала карта "Помірність". Не давайте волю емоціям, вам варто бути терплячими. Сила характеру може допомогти вам у вирішенні складного питання.

Лев

Ваша карта на 4 липня - "Дев'ятка Жезлів". Вас спробують образити, ви перейшли комусь дорогу, а тому тепер варто готуватися до скандалів. Проблем буде чимало.

Діва

Вам випала карта "Самітник". Ви отримаєте шанс забути про все погане. Радісна подія, яка чекає на вас у четвер, перекреслить негатив.

Терези

Вам випала карта "Дев'ятка Жезлів". Не варто сидіти без діла, будуйте плани та ставте перед собою нові цілі. Подумайте, про що ви мрієте.

Скорпіон

Вам випала карта "Паж Мечів". Отримуйте новий досвід. Цього дня ви зможете насолодитися пригодами та отримати неймовірні враження.

Стрілець

Вам випала карта "Лицар Мечів". Прийміть свої бажання і не чиніть їм опір. Настав час зрозуміти, що всі люди різні, а тому ви не зможете догодити кожному.

Козоріг

Ваша карта на 4 липня - "Паж Пентаклів". Зробіть перший крок і скажіть все, що думаєте. Сміливий вчинок допоможе вам досягти успіху.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Трійка Кубків". Цей день може вас дуже розчарувати. Намагайтеся не рубати з плеча, ви можете втратити щось важливе.

Риби

Вам випала карта "Зірка". Сяйте, ніби найяскравіша іскра. Дозвольте коханню змінити ваше життя, чекайте на приємні сюрпризи.