Таро-гороскоп на 29 серпня: Водолії отримають знак від Всесвіту, а Близнюки насолодяться життям

Овен

Ваша карта на четвер - "Королева Пентаклів". Не варто відмовляти тим, хто звернеться до вас за порадою. Будьте мудрішими та не шкодуйте сил на допомогу оточуючим.

Телець

Вам випала карта "Лицар Пентаклів". Цього дня вам варто докласти максимум зусиль. Все вийде, але постарайтеся приділяти увагу дрібницям, диявол в деталях.

Близнюки

Ваша карта на 29 серпня - "Десятка Пентаклів". Насолоджуйтесь життям. Дозвольте собі відпочити та не думати про погане. Налаштовуйтесь на хвилю позитиву та щастя.

Рак

Вам випала карта "Дурень". Не відмовляйтеся від пригод, останнім часом ви могли засидітися на одному місці. Час освіжитися, не бійтеся змін.

Лев

Ваша карта цього четверга - "Шістка Жезлів". Оцініть свої успіхи, ви можете позбавляти себе щастя через надмірну самокритику. Цінуйте те, що маєте, і почніть собою пишатися.

Діва

Вам випала карта "Сила". А це означає, що вам доведеться зіткнутися із розбіжностями. Не варто злитися, якщо щось піде не за планом. Це не додасть вам проблем.

Терези

Ваша карта на 29 серпня - "Ієрофант". Відкиньте всі сумніви. Цього дня ви можете зрозуміти, що старі методи не працюють. Вам потрібно спробувати щось нове, наважтеся на цей крок.

Скорпіон

Вам випала карта "Туз Кубків". Постарайтеся відмовитися від зустрічей та розмов, які викликають негативні емоції. Вам потрібно знайти баланс та спокій, тільки так ви почуєте свій внутрішній голос.

Стрілець

Ваша карта на четвер - "Десятка Кубків". Не піддавайтеся сумним думкам. Вам не варто ховатися від проблем та проводити цей день на самоті. Вирушайте на прогулянку із друзями.

Козоріг

Вам випала карта "Закохані". Не варто ризикувати своїми стосунками, навіть якщо вас будуть долати спокуси. Приділіть час своїй другій половинці та не ведіться на провокації.

Водолій

Ваша карта на четвер - "Королева Кубків". Звертайте увагу на знаки, які вам подає Всесвіт. Вам потрібно підготуватися до важливих подій, які вже незабаром увірвуться у ваше життя.

Риби

Вам випала карта "Король Жезлів". Ви гідні кращого, важливо лише почати рішуче діяти. Цього дня доля дасть вам шанс виявити усі свої таланти.