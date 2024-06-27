Таро-гороскоп на 28 червня: у Риб здійсниться мрія, а Овнам загрожує небезпека

У п'ятницю особливо пощастить Рибам, карти Таро обіцяють їм сюрприз. А ось Овнам варто бути обережнішим.

Овен

Вам випала перегорнута карта"Маг". Цього дня вам загрожує небезпека. Постарайтеся не ризикувати, авантюри не допоможуть вам досягти бажаного, в п'ятницю краще залягти на дно.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Король Кубків". Ви можете зрозуміти, що готові розпочати новий розділ свого життя. І хтось залишиться в минулому, знайдіть у собі сили та попрощайтеся з тими, з ким варто це зробити.

Близнюки

Ваша карта на 28 червня - "Дев'ятка Пентаклів". Ви зможете повністю контролювати усі важливі процеси. І вам не варто сумніватися в тому, що це допоможе досягти успіху.

Рак

Вам випала карта "Туз Кубків". Цього дня кохання переможе все, ви знайдете людину, з якою будете щасливі. Чекайте на подарунки, романтику та ніжність.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Паж Мечів". А це означає, що у п'ятницю вам доведеться боротися із негативом. Можливі події, які виб'ють ґрунт з-під ваших ніг.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Зірка". Не всім вашим мріям судилося здійснитися. І якщо ви це приймете, то витримувати удари від долі буде набагато легше.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Ієрофант". Не слухайте поради та "добрі настанови" від людей, які не є вашими друзями. Хтось хоче вам зашкодити.

Скорпіон

Ваша карта на п'ятницю - "Двійка Мечів". Не дозволяйте обставинам зіпсувати ваш настрій. Ви можете все виправити, не опускайте руки.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Паж Жезлів". У цей день вам пощастить, ви нарешті знайдете джерело радості. Насолоджуйтесь життям і не бійтеся мріяти.

Козоріг

Ваша карта на 28 червня - "Вісімка Пентаклів". Не чекайте, що хтось вирішить ваші проблеми. Настав час рішучих дій та грандіозного прориву.

Водолій

Вам випала карта "Лицар Кубків". Не закривайтеся від людей, які бажають вас підтримати. Хтось із них готує вам особливий сюрприз, і він вам дуже сподобається.

Риби

Вам випала карта "Десятка Жезлів". Ця п'ятниця вам точно запам'ятається. Ви зірвете всі зірки з неба і здійсните свою давню мрію.