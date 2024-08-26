Таро-гороскоп на 27 серпня: Скорпіони спалять всі мости, а Козероги зроблять фатальну помилку

Овен

Вам випала карта "Десятка Жезлів". Якщо у цей день ви відчуєте тиск, вам варто зробити непростий вибір. Намагайтеся зрозуміти, чи готові ви терпіти це й надалі.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Десятка Мечів". А це означає, що поспішати з рішеннями не варто. Постарайтеся відкласти непотрібні справи та займайтеся тим, чим повинні.

Близнюки

Ваша карта на 27 серпня - "Імператор". Продовжуйте вірити в диво та не здавайтеся. Будьте найсильнішими, особливо морально. Ви зможете багато чого подолати, якщо припините боятися відповідальності.

Рак

Вам випала карта "Місяць". Не варто ділитися своїми планами та мріями. Говоріть лише про те, чого вже досягли. Так ви зможете не дати ворогам сплутати всі карти.

Лев

Ваша карта на вівторок - "Двійка Жезлів". Життя підкине вам несподівані зустрічі та події, які можуть багато чого змінити. І тільки ви вирішуватимете, що робити далі - залишатися там, де ви зараз, або ж почати все з чистого аркуша.

Діва

Вам випала карта "Вежа". Не все йде за планом, і це нормально. Відкиньте негатив та паніку, дозвольте подіям розвиватися саме так, як хоче Всесвіт.

Терези

Ваша карта на 27 серпня - "Зірка". Поділіться своїм досвідом, не шкодуйте часу та сил на спілкування з тими, хто цього потребує. Колись підтримка знадобиться вам, пам'ятайте про ефект бумеранга.

Скорпіон

Вам випала карта "Дурень". Не бійтеся спалювати мости. Ви не зможете рухатися вперед, доки минуле тягне вас на дно. Робіть те, що вважаєте за потрібне, слухайте своє серце.

Стрілець

Ваша карта цього вівторка - "Дев'ятка Пентаклів". Намагайтеся засвоїти всі уроки, які вам підкинула доля. Не повторюйте свої помилки та оберіть новий шлях.

Козоріг

Вам випала карта "Лицар Пентаклів". Збавте темп, насувається буря. У цей день ви можете сильно помилитися, якщо піддаватиметеся спокусам. Не варто ризикувати.

Водолій

Ваша карта на 27 серпня - "Десятка Пентаклів". Не забувайте про свою родину. Постарайтеся правильно розставити пріоритети, рідні люди важливіші за тих, хто зовсім вас не цінує.

Риби

Вам випала карта "Імператриця". Не сумнівайтеся у своїх рішеннях, навіть якщо щось спробує вас переконати в іншому. Слухайте лише себе та свою інтуїцію.