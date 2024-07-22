Таро-гороскоп на 23 липня: Козерогів поцілує успіх, а на Близнюків чекає велика помилка

23 липня Козерогам та Скорпіонам дуже пощастить. А Рибам та Близнюкам варто бути обережнішими.

Овен

Вам випала карта "Самітник". А це означає, що варто зупинитись. Вам потрібно обміркувати свої недавні рішення та не поспішати з новими.

Телець

Вам випала карта "Колесо Фортуни". День буде цікавим. Ви зможете стати лідером або голосно про себе заявити. Не бійтеся уваги, настав час підкорювати вершини.

Близнюки

Ваша карта на 23 липня - "Ієрофант". Не варто грати із вогнем. Якщо ви порушуватимете правила і користуватиметеся добротою тих, хто вас оточують, все закінчиться дуже погано.

Рак

Вам випала карта "Диявол". Боріться зі спокусами і постарайтеся не витрачати свої заощадження. Вам варто відмовитися від марнотратства і задуматися про щось глобальне.

Лев

Ваша карта на вівторок - "Смерть". Відпустіть людей та спогади, які не приносять вам радість. Проведіть генеральне прибирання у своєму оточенні, це справді важливо.

Діва

Вам випала карта "Сонце". День буде дуже радісним. У ваше життя увірветься щастя, веселих та несподіваних подій буде чимало.

Терези

Ваша карта на 23 липня - "Помірність". Однак це не означає, що вам потрібно утримувати себе в якихось межах. Навпаки, цього дня ви зможете багато чого досягти, якщо залишите зону свого комфорту.

Скорпіон

Вам випала карта "Закохані". Серце не завжди дає правильні підказки. Прислухайтеся до голосу свого розуму, так ви вбережете себе від помилок та розчарування.

Стрілець

Вам випала карта "Вежа". Якщо у вівторок вам здасться, що настав час змінювати своє життя - це не так. Не поспішайте, вам варто взяти паузу.

Козеріг

Ваша карта на 23 липня - "Маг". Доля підкине можливість виконати свою мрію. Не бійтеся майбутнього і не забувайте ставити перед собою нові цілі, все вийде

Водолій

Вам випала карта "Правосуддя". Не забувайте, хто був поруч із вами, коли була "чорна смуга". Крім цього, не дозволяєте собі надто високо задирати ніс, це може все зіпсувати.

Риби

Вам випала карта "Імператор". Якщо хтось кине виклик, покажіть, на що ви здатні. Докладіть максимум зусиль, тільки так ви отримаєте бажане.