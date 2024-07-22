Таро-гороскоп на 23 июля: Козерогов поцелует удача, а Близнецов ждет большая ошибка
23 июля Козерогам и Скорпионам очень повезет. А Рыбам и Близнецам стоит быть осторожнее.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 22 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала карта "Отшельник". А это значит, что стоит остановиться. Вам нужно обдумать свои недавние решения и не торопиться с новыми.
Телец
Вам выпала карта "Колесо Фортуны". День будет интересным. Вы сможете стать лидером или же громко о себе заявить. Не бойтесь внимания, пришло время покорять вершины.
Близнецы
Ваша карта на 23 июля - "Иерофант". Не стоит играть с огнем. Если вы будете нарушать правила и пользоваться добротой тех, кто вас окружают, все закончится очень плохо.
Рак
Вам выпала карта "Дьявол". Боритесь с соблазнами и постарайтесь не тратить свои сбережения. Вам стоит отказаться от расточительства и задуматься о чем-то глобальном.
Лев
Ваша карта на вторник - "Смерть". Отпустите людей и воспоминания, которые не приносят вам радость. Проведите генеральную уборку в своем окружении, это действительно важно.
Дева
Вам выпала карта "Солнце". День будет очень радостным. В вашу жизнь ворвется счастье, веселых и неожиданных событий будет немало.
Весы
Ваша карта на 23 июля - "Умеренность". Однако это не значит, что вам нужно удерживать себя в каких-то рамках. Наоборот, в этот день вы сможете многого достичь, если покинете зону своего комфорта.
Скорпион
Вам выпала карта "Влюбленные". Сердце не всегда дает правильные подсказки. Прислушивайтесь к голосу своего разума, так вы убережете себя от ошибок и разочарования.
Стрелец
Вам выпала карта "Башня". Если во вторник вам покажется, что пришло время менять свою жизнь - это не так. Не торопитесь, вам стоит взять паузу.
Козерог
Ваша карта на 23 июля - "Маг". Судьба подбросит вам возможность исполнить свою мечту. Не бойтесь будущего и не забывайте ставить перед собой новые цели, все получится
Водолей
Вам выпала карта "Правосудие". Не забывайте, кто был рядом с вами, когда была "черная полоса". Кроме этого, не позволяете себе слишком высоко задирать нос, это может все испортить.
Рыбы
Вам выпала карта "Император". Если кто-то бросит вам вызов, покажите, на что вы способны. Приложите максимум усилий, только так вы получите желаемое.
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