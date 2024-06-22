Таро-гороскоп на 23 червня: Овни отримають нагороду, а Терези залишаться з порожнім гаманцем

Неділя, 23 червня, дозволить представникам багатьох знаків Зодіаку багато чого переосмислити. День буде сповнений цікавими подіями.
Кому щоденний Таро-гороскоп обіцяє удачу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.
Вам випала карта "Зірка". Дозвольте Всесвіту нагородити вас за страждання у минулому. Цей день буде сповнений щастям.
Вам випала перегорнута карта "Смерть". Страх змін не дає вам впустити у своє життя справжні чудеса. Виправте цю ситуацію, інакше незабаром доля від вас відвернеться.
Вам випала мапа "Десятка Жезлів". А це означає, що в неділю вам варто відпочити. Не потрібно перевантажувати себе роботою, втома довго збирається, з нею потрібно боротися.
Ваша карта на 23 червня - "Дурень". Не варто квапити події, ви могли надто захопитися гонитвою за щастям. Не бійтеся, ви не пропустите свій шанс, якщо трохи зменшите темп.
Вам випала карта "Двійка Жезлів". У вашому житті настає період романтики та спокою. Віддайтеся коханню і не думайте про щось інше.
Вам випала перегорнута карта "Лицар Пентаклів". Довіртеся до свого внутрішнього голосу. Часом варто прислухатися до інтуїції, а не до порад оточуючих.
Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Можливі проблеми із грошима. Зайві витрати сильно вдарять по вашому гаманцю, а тому постарайтеся заощаджувати.
Вам випала карта "Десятка Мечів". Зверніть увагу на своїх друзів. Близькій людині знадобляться ваші допомога та підтримка, не залиште її в біді.
Вам випала перегорнута карта "Сонце". А це означає, що вам варто навчитися бачити позитив. Не варто тонути в безодні смутку, адже на те не зовсім жодних причин.
Ваша карта на 23 червня - "Трійка Пентаклів". У неділю ви зможете насолодитися плодами своєї праці. І якщо ви добре попрацювали, цей день вас тільки порадує.
Вам випала карта "Шістка Кубків". Швидше за все, вас здолають спогади. Однак не варто боятися минулого, у ньому ви можете знайти відповідь на важливе запитання.
Вам випала карта "Туз Кубків". Вас відвідає натхнення, яке допоможе багато чого досягти. Не бійтеся своїх амбіцій та дійте.
До речі, раніше ми вже розповідали, що кінець червня подарує велике кохання трьом знакам Зодіаку.
Крім цього, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку стають найкращими у світі батьками.