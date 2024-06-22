Таро-гороскоп на 23 червня: Овни отримають нагороду, а Терези залишаться з порожнім гаманцем

Овен

Вам випала карта "Зірка". Дозвольте Всесвіту нагородити вас за страждання у минулому. Цей день буде сповнений щастям.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Смерть". Страх змін не дає вам впустити у своє життя справжні чудеса. Виправте цю ситуацію, інакше незабаром доля від вас відвернеться.

Близнюки

Вам випала мапа "Десятка Жезлів". А це означає, що в неділю вам варто відпочити. Не потрібно перевантажувати себе роботою, втома довго збирається, з нею потрібно боротися.

Рак

Ваша карта на 23 червня - "Дурень". Не варто квапити події, ви могли надто захопитися гонитвою за щастям. Не бійтеся, ви не пропустите свій шанс, якщо трохи зменшите темп.

Лев

Вам випала карта "Двійка Жезлів". У вашому житті настає період романтики та спокою. Віддайтеся коханню і не думайте про щось інше.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Лицар Пентаклів". Довіртеся до свого внутрішнього голосу. Часом варто прислухатися до інтуїції, а не до порад оточуючих.

Терези

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Можливі проблеми із грошима. Зайві витрати сильно вдарять по вашому гаманцю, а тому постарайтеся заощаджувати.

Скорпіон

Вам випала карта "Десятка Мечів". Зверніть увагу на своїх друзів. Близькій людині знадобляться ваші допомога та підтримка, не залиште її в біді.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Сонце". А це означає, що вам варто навчитися бачити позитив. Не варто тонути в безодні смутку, адже на те не зовсім жодних причин.

Козоріг

Ваша карта на 23 червня - "Трійка Пентаклів". У неділю ви зможете насолодитися плодами своєї праці. І якщо ви добре попрацювали, цей день вас тільки порадує.

Водолій

Вам випала карта "Шістка Кубків". Швидше за все, вас здолають спогади. Однак не варто боятися минулого, у ньому ви можете знайти відповідь на важливе запитання.

Риби

Вам випала карта "Туз Кубків". Вас відвідає натхнення, яке допоможе багато чого досягти. Не бійтеся своїх амбіцій та дійте.