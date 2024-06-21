Таро-гороскоп на 22 червня: на Стрільців чекає гучний скандал, а на Водоліїв - чудова новина

У суботу, 22 червня, багатьом знакам Зодіаку доведеться наважитися на зміни. І відпускати минуле буде непросто. Але є й ті, кому цей день принесе радість.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Колесо Фортуни". У суботу варто усвідомити, що ніщо не стоїть на місці. І вам теж потрібно рости та розвиватися, почніть рухатися вперед до "поштовху" згори.

Телець

Вам випала карта "Помірність". Наберіться терпіння. Не варто звалювати на себе занадто багато справ, адже досягти всього і відразу все одно не зможете. Дайте собі відпочити, це важливо.

Близнюки

Вам випав "Лицар Кубків". А це означає, що в суботу ви зможете додати у своє особисте життя якнайбільше яскравих фарб. Виявляйте ініціативу та не бійтеся ділитися емоціями.

Рак

Ваша карта на 22 червня - "Вісімка Мечів". Якщо ви розумієте, що не можете впоратися з усіма справами, просто відмовтеся від завдань, які не такі важливі. Вмійте визнавати слабість, це нормально.

Лев

Вам випала карта "Сімка Мечів". Цього дня вам варто прислухатись до свого серця. Можливо, ви давно шукали відповідь на питання, яке вирішується набагато простіше, ніж ви думали.

Діва

Вам випала карта "Паж Мечів". Відмовтеся від імпульсивних вчинків. У суботу вам варто проявити максимальну обережність і навіть дипломатичність, конфлікти вам не потрібні.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Десятка Мечів". А це означає, що вам доведеться попрощатися з минулим і розпочати новий розділ свого життя. Швидше за все, ви не будете до цього готові.

Скорпіон

Вам випала карта"Двійка Кубків". Не дозволяйте собі загрузнути в неприємностях через необережність. Хтось спробує дізнатися про те, що ви так довго приховували.

Стрілець

Ваша карта на 22 липня - "Правосуддя". Цього дня ви можете посваритися з людиною, яка намагатиметься нав'язувати вам свої інтереси. І якщо ви готові дати відсіч, то не бійтеся скандалів.

Козоріг

Вам випала мапа "Король Пентаклів". На вас чекає цікаве знайомство, яке може стати початком чогось цікавого і навіть романтичного. Готуйтеся до пригод.

Водолій

Вам випала карта"Сонце". А це означає, що у суботу ви почуєте чудову новину, яка підніме вам настрої. Чуда трапляються з тими, хто в них вірить, пам'ятайте про це.

Риби

Вам випала карта "Паж Кубків". Скоріш за все, цей день вас не потішить. Ви можете засмутитися через проблеми. І тільки ви зможете з ними впоратися.