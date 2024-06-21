Таро-гороскоп на 22 июня: Стрельцов ждет громкий скандал, а Водолеев - отличная новость

В субботу, 22 июня, многим знакам Зодиака придется решиться на перемены. И отпускать прошлое будет непросто. Но есть и те, кому этот день принесет лишь радость.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". В субботу вам стоит осознать, что ничто не стоит на месте. И вам тоже нужно расти и развиваться, начните двигаться вперед до "толчка" свыше.

Телец

Вам выпала карта "Умеренность". Наберитесь терпения. Не стоит взваливать на себя слишком много дел, ведь добиться всего и сразу все равно не сможете. Дайте себе отдохнуть, это важно.

Близнецы

Вам выпал "Рыцарь Кубков". А это значит, что в субботу вы сможете добавить в свою личную жизнь как можно больше ярких красок. Проявляйте инициативу и не бойтесь делиться эмоциями.

Рак

Ваша карта на 22 июня - "Восьмерка Мечей". Если вы понимаете, что не можете справиться со всеми делами, просто откажитесь от задач, которые не так важны. Умейте признавать слабость, это нормально.

Лев

Вам выпала карта "Семерка Мечей". В этот день вам стоит прислушаться к своему сердцу. Возможно, вы давно искали ответ на вопрос, который решается куда проще, чем вы думали.

Дева

Вам выпала карта "Паж Мечей". Откажитесь от импульсивных поступков. В субботу вам стоит проявить максимальную осторожность и даже дипломатичность, конфликты вам точно не нужны.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". А это значит, что вам придется попрощаться с прошлым и начать новую главу своей жизни. Скорее всего, вы не будете к этому готовы.

Скорпион

Вам выпала карта "Двойка Кубков". Не позволяйте себе увязнуть в неприятностях из-за неосторожности. Кто-то попытается узнать то, что вы так долго скрывали.

Стрелец

Ваша карта на 22 июля - "Правосудие". В этот день вы можете поссориться с человеком, который попытается навязывать вам свои интересы. И если вы готовы дать отпор, то не бойтесь скандалов.

Козерог

Вам выпала карта "Король Пентаклей". Вас ждет интересное знакомство, которое может стать началом чего-то интересного и даже романтического. Готовьтесь к приключениям.

Водолей

Вам выпала карта "Солнце". А это значит, что в субботу вы услышите отличную новость, которая поднимет вам настроения. Чудеса случаются с теми, кто в них верит, помните об этом.

Рыбы

Вам выпала карта "Паж Кубков". Скорее всего, этот день вас не порадует. Вы можете огорчиться из-за проблем. И только вы сможете с ними справиться.