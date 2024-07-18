Таро-гороскоп на 19 липня: Скорпіони попрощаються з кимось важливим, а Козероги - знайдуть своє щастя

Овен

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Цього дня вам варто продумати своє життя. Діяти без плану дуже непросто, позбавте себе цих проблем.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Мечів". Швидше за все, ви можете посваритися з коханою людиною. Над будь-якими стосунками потрібно працювати, не розкидайтеся словами, які можуть поранити вашу другу половинку.

Близнюки

Ваша карта на 19 липня - "Світ". Постарайтеся не опускати руки занадто рано. Докладайте максимум зусиль, невдовзі ви отримаєте нагороду за всі свої старання.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Королева Жезлів". У п'ятницю ви можете роздратуватися на людину, яка не виправдає ваші очікування. Тримайте свої емоції під контролем, не погіршуйте ситуацію.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Шістка Пентаклів". Присвятіть цей день лише собі та своїм справам. Інколи варто побути егоїстом, адже деякі люди забирають надто багато вашого часу.

Діва

Ваша карта на 19 липня - "Десятка Пентаклів". Ви можете втратити контроль і опинитися за крок від провалу. Швидше за все, це призвело до того, що ви стали занадто безтурботними.

Терези

Вам випала карта "Король Жезлів". У п'ятницю вам варто виявити всі свої творчі амбіції. Без нововведень і сміливих рішень ви навряд чи зможете досягти бажаного у всіх сферах вашого життя.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Зірка". Цей день може завдати вам неприємностей. Готуйтеся до того, що з вашого життя може піти людина, яка вам дорога.

Стрілець

Ваша карта на п'ятницю - "Вісімка Мечів". Якщо хтось примушуватиме вас приймати рішення, в яких ви сумніваєтеся, не соромтеся про це сказати. Настав час навчитися себе захищати.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Жезлів". Не переживайте, цей день подарує можливість вирішити всі проблеми. І навіть якщо вам здається, що ви не впораєтеся, продовжуйте боротися.

Водолій

Вам випала карта "Десятка Жезлів". У п'ятницю вам буде не до відпочинку. Заздалегідь подумайте, як встигнути все, адже справ буде чимало. Однак втома буде приємною, ви будете задоволені собою.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Королева Кубків". В усьому важливий баланс. І якщо ви надто багато віддаєте і нічого не отримуєте у відповідь - настав час щось змінити.