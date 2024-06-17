Таро-гороскоп на 18 червня: Риби повірять у диво, а Овни почнуть нове життя

18 червня Рибам варто повірити у диво, а Овнам не можна здаватися. Карти Таро обіцяють незвичайний день та різні події.
Що вівторок принесе кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.
Вам випала карта "Лицар Мечів" у перевернутому положенні. А це означає, що ви зможете повернути контроль за своїм життям. Тривожні думки заважали вам рухатися вперед, але тепер у вас з'явиться шанс все змінити.
Вам випала карта "Лицар Кубків". Чекайте на цікаві пропозиції, хтось готується вас здивувати. Погоджуйтесь на пригоди та нові проекти, вони принесуть чимало щастя.
Ваша карта на 18 червня - "Трійка Жезлів". Впустіть у своє життя оптимізм. Азарт та сміливість допоможуть вам зважитися на щось грандіозне.
Вам випала карта "Сила". Не соромтеся своїх рішень. Розкрийте свою внутрішню силу та не дозволяйте комусь змушувати вас сумніватися у правильності ваших вчинків.
Вам випала перегорнута карта "Дурень". Швидше за все, цього дня ви зрозумієте, що готові до чогось більшого. Не варто задовольнятися малим, починайте діяти.
Вам випала карта "Колісниця". А це означає, що невдовзі ви зможете завершити якийсь важливий етап свого життя. І це може принести засмучення, готуйтеся до того, що емоцій буде чимало.
Вам випала карта "Туз Пентаклів". У вівторок ви почуєте новини, які багато змінять. І якщо ви не будете до них готові, то злякаєте успіх. Намагайтеся тримати себе в руках.
Вам випала перегорнута карта "Четвірка Мечів". Постарайтеся не втікати від проблем. Ви ризикуєте помилитися і навіть "перегоріти", якщо житимете у постійному негативі.
Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Влаштуйте міні-свято, побалуйте себе чимось незвичайним. Не поспішайте з рішеннями, які стосуються важливих сфер вашого життя.
Вам випала перегорнута карта "Король Пентаклів". Рутина може потягнути вас на дно печалі та зневіри. Все навколо стане тьмяним і безрадісним, якщо ви не почнете щось змінювати у своєму житті.
Вам випала "Трійка Жезлів" у перевернутому положенні. Буде непросто, цього дня вам доведеться боротися з відлуннями минулого. Набирайтеся сил і терпіння.
Вам випала "Вісімка Кубків". Не здавайтеся, невдовзі ви отримаєте несподіваний сюрприз. Найголовніше - почати вірити у диво.
Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку ощасливить кінець червня.
До речі, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на тиждень.