Таро-гороскоп на 17 серпня: Тільці вляпаються у скандал, а Овни знайдуть свій успіх

Овен

Вам випала карта "Світ". Удача вже поруч з вами, дочекайтеся на неї. Цього дня ви зможете отримати бажане та насолодитися плодами своєї праці.

Телець

Ваша карта на 17 серпня – "П'ятірка Жезлів". На вас чекає непростий день. Ви можете сильно постраждати через плітки. Брехня та інтриги втягнуть вас у скандал, в якому сильно постраждає ваша репутація.

Близнюки

Вам випала карта "Король Жезлів". Ви зможете дуже швидко і без особливих труднощів вирішити всі проблеми. Ловіть птаха щастя за хвіст і домагайтеся висот, ви з усім упораєтеся.

Рак

Ваша карта на суботу - "Королева Жезлів". Вас відвідає натхнення, яке допоможе почати щось грандіозне. Починайте вірити у свої сили та не сумніватися в тому, що ви гідні кращого.

Лев

Вам випала карта "Десятка Мечів". А це означає, що вам доведеться відмовитися від чогось важливого. Якщо ви не можете впоратися з чимось складним, настав час відпустити ситуацію.

Діва

Ваша карта на 17 серпня - "Вісімка Мечів". Вам здасться, що хтось загнав вас у пастку. Однак не поспішайте опускати руки, вихід є завжди. Ви маєте всі шанси виправити ситуацію.

Терези

Вам випала карта "Вісімка Кубків". Дайте собі трохи відпочити. Навколо вас дуже багато емоцій, які заважають вам правильно вчинити.

Скорпіон

Ваша карта на суботу - "Вежа". Ви втратите контроль над усіма сферами свого життя. Все може піти не так, як ви хотіли, важливо лише зберігати спокій.

Стрілець

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Ви можете зустріти нового друга або навіть свою майбутню другу половинку. Не проводьте цей день наодинці, вам варто знайти собі компанію.

Козоріг

Ваша карта на 17 серпня - "Паж Кубків". Довіртеся своїм почуттям. Пристрасть може допомогти вам, беріться за складні завдання і не бійтеся непростих викликів.

Водолій

Вам випала карта "Туз Жезлів". Кожен вчинок має значення. І цього дня ви зрозумієте, чому так важливо робити добрі справи. Не шкодуйте сил та енергії для тих, кому потрібна підтримка.

Риби

Ваша карта цієї суботи - "Король Мечів". Не сперечайтеся з тими, хто намагатиметься вас спровокувати. Тримайте себе у руках, це дуже важливо.