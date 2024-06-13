Таро-гороскоп на 14 червня. Терези отримають подарунок, а Водоліям розіб'ють серце

П'ятниця, 14 червня, подарує пригоди. Однак вони будуть веселими не для всіх.
Що п'ятниця принесе кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.
Вам випала карта "Король Жезлів". У п'ятницю ви можете насолодитись солодким смаком перемог. Успіхи дозволять вам дуже високо злетіти. Головне - не впасти та не повернутися туди, де все починалося.
Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". Ви маєте шанс знайти своє щастя, проте ви ризикуєте його втратити. Все через внутрішні затискачі та низьку самооцінку. Повірте в себе та розправте крила.
Ваша карта на 14 червня - "Самітник", проте вона вас здивує. Незабаром ви забудете про самотність. У ваше життя увірвуться нові знайомства, зустріч із людьми не з вашого кола спілкування принесе чимало приємних вражень.
Вам випала карта "Сімка Пентаклів". Пам'ятайте про закон бумеранга. Добрі вчинки покращать карму, а погані - принесуть проблеми. Не ображайте тих, хто на це не заслуговує.
Вам випала карта "Королева Меч". Прислухайтеся до свого голосу. Ви знайдете правильну відповідь та зможете вирішити проблеми. Однак для цього потрібно навчитися зважувати всі "за" та "проти".
Вам випала карта "Шістка Пентаклів". А це означає, що у п'ятницю все ваше життя може змінити неймовірне диво. Хтось вирішить вам допомогти, усі непрості ситуації будуть вирішені та улагоджені.
Ваша карта на 14 червня - "Паж Кубків". На вас чекає фантастичний день. Ви отримаєте особливий сюрприз від своєї другої половинки або зустрінете її, якщо це ще не трапилося.
Вам випала карта "Колісниця". Не бійтеся змін, вам під силу знайти шлях до щастя. Важливо лише наважиться і почати діяти, наважтеся на перший крок.
Ваша карта на п'ятницю - "Імператриця". А це означає, що вам доведеться виступити в ролі буфера та залагодити конфлікт. Прийміть правильне рішення і не дозволяйте обдурити себе.
Вам випала карта "Шістка Кубків". Дозвольте собі відпочити. Не варто піддаватися маніпуляціям людей, які спробують звалити на вас свої обов'язки.
Ваша карта на 14 червня - "Двійка Мечів". У цей день ви опинитеся на роздоріжжі. Скоріше за все, хтось розіб'є ваше серце. Прийміть цей удар із гідністю.
Вам випала карта "Четвірка Жезлів". У вашому житті назрівають зміни. Швидше за все, чорна смуга закінчиться.
До речі, ми вже розповідали, що кінець червня неймовірно ощасливить лише ці знаки Зодіаку.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що у житті трьох знаків Зодіаку назрівають серйозні зміни.