Таро-гороскоп на 14 червня. Терези отримають подарунок, а Водоліям розіб'ють серце

Овен

Вам випала карта "Король Жезлів". У п'ятницю ви можете насолодитись солодким смаком перемог. Успіхи дозволять вам дуже високо злетіти. Головне - не впасти та не повернутися туди, де все починалося.

Телець

Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". Ви маєте шанс знайти своє щастя, проте ви ризикуєте його втратити. Все через внутрішні затискачі та низьку самооцінку. Повірте в себе та розправте крила.

Близнюки

Ваша карта на 14 червня - "Самітник", проте вона вас здивує. Незабаром ви забудете про самотність. У ваше життя увірвуться нові знайомства, зустріч із людьми не з вашого кола спілкування принесе чимало приємних вражень.

Рак

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". Пам'ятайте про закон бумеранга. Добрі вчинки покращать карму, а погані - принесуть проблеми. Не ображайте тих, хто на це не заслуговує.

Лев

Вам випала карта "Королева Меч". Прислухайтеся до свого голосу. Ви знайдете правильну відповідь та зможете вирішити проблеми. Однак для цього потрібно навчитися зважувати всі "за" та "проти".

Діва

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". А це означає, що у п'ятницю все ваше життя може змінити неймовірне диво. Хтось вирішить вам допомогти, усі непрості ситуації будуть вирішені та улагоджені.

Терези

Ваша карта на 14 червня - "Паж Кубків". На вас чекає фантастичний день. Ви отримаєте особливий сюрприз від своєї другої половинки або зустрінете її, якщо це ще не трапилося.

Скорпіон

Вам випала карта "Колісниця". Не бійтеся змін, вам під силу знайти шлях до щастя. Важливо лише наважиться і почати діяти, наважтеся на перший крок.

Стрілець

Ваша карта на п'ятницю - "Імператриця". А це означає, що вам доведеться виступити в ролі буфера та залагодити конфлікт. Прийміть правильне рішення і не дозволяйте обдурити себе.

Козоріг

Вам випала карта "Шістка Кубків". Дозвольте собі відпочити. Не варто піддаватися маніпуляціям людей, які спробують звалити на вас свої обов'язки.

Водолій

Ваша карта на 14 червня - "Двійка Мечів". У цей день ви опинитеся на роздоріжжі. Скоріше за все, хтось розіб'є ваше серце. Прийміть цей удар із гідністю.

Риби

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". У вашому житті назрівають зміни. Швидше за все, чорна смуга закінчиться.