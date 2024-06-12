Таро-гороскоп на 13 червня: Раки розбагатіють, а Леви зроблять фатальну помилку

У четвер, 13 червня, представникам деяких знаків Зодіаку варто чекати на лихо. Але є й ті, кому карти Таро пророкують величезне щастя.

Овен

Вам випала карта"Жриця". Зосередьтеся на важливому, ви ризикуєте упустити щось важливе. Поверхневі події та заняття, які ніяк не вплинуть на ваш успіх, варто перенести на інші дні.

Телець

Вам випала карта "Сімка Мечів". Цього дня у вас з'явиться можливість осадити всіх ворогів та вивести на чисту воду брехунів. Зривайте маски та не бійтеся казати правду.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Дурень". Намагайтеся не задирати ніс. Хвастощі та надмірна самовпевненість призведуть лише до скандалів та проблем. Прислухайтеся до того, що радять оточуючі.

Рак

Вам випала карта "Туз Пентаклів". Подумайте про збільшення своїх доходів. Можливо, цього дня ви отримаєте премію, проте не поспішайте її витрачати. Карти Таро радять бути економнішими.

Лев

Вам випала карта "Сімка Кубків". Дослухайтеся до своєї інтуїції. Ви ризикуєте зробити грандіозну помилку, через яку можете впасти на дно. Намагайтеся цього не допустити.

Діва

Вам випала карта "Туз Кубків". Не бійтеся пригод, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Пірнайте у вир із головою і робіть перший крок, якщо втомилися чекати на нього від своєї другої половинки.

Терези

Ваша карта на 13 червня - "Сімка Жезлів". У четвер ваша заповітна мрія може здійснитися. Зустрічайте щастя у своєму житті та насолоджуйтесь періодом тотального везіння.

Скорпіон

Вам випала карта "Королева Пентаклів". Хтось із людей поруч із вами задумав щось підле. Постарайтеся знайти ворога до того, як він завдасть удару.

Стрілець

Ваша карта на четвер - "П'ятірка Кубків". Цього дня на вас можуть відвідати спогади. Туга за минулим і жаль через вчинки, які ви зробили колись давно, точно не допоможуть вам на шляху до щастя. Женіть смуток.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Подумайте про те, чи справді ви робите все для досягнення успіху. Складіть новий план і враховуйте всі помилки, щоб їх більше не допускати.

Водолій

Вам випала карта "Лицар Жезлів". На роботі можуть виникнути непорозуміння. І якщо ви незадоволені своєю кар'єрою - настав час щось змінити.

Риби

Вам випала карта"Світ". А це означає, що у четвер ви зможете отримати нагороду від долі. Готуйтеся до сюрпризів та насолоджуйтесь результатами своєї праці.