Таро-гороскоп на 12 липня: Близнюки зустрінуть привиди з минулого, а Леви досягнуть успіху

У п'ятницю, 12 липня, представники деяких знаків Зодіаку зустрінуть ворогів та тих, кого хотіли б забути. А Левам неймовірно пощастить.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта"Десятка Кубків". Будьте готові до проблем. У вас буде шанс згладити всі гострі кути, якщо підготуєтеся до цього заздалегідь.

Телець

Вам випала карта "Двійка Кубків". Цього дня почуття можуть збити вас зі шляху. Намагайтеся тримати себе в руках.

Близнюки

Ваша карта на п'ятницю - "Вісімка Жезлів". У вашому житті з'явиться людина, яка принесла чимало проблем. Будьте обережними, стримуйте свої емоції.

Рак

Вам випала карта "Зірка". На вас чекають хороші новини. Крім цього, ви зможете налагодити стосунки з людьми, які вам дорогі.

Лев

Вам випала карта "Лицар Пентаклів". Ставте перед собою нову мету та ви її досягнете. На вас чекає гучна перемога, ви злетите на вершину і зможете насолодитися своїм успіхом.

Діва

Ваша карта на 12 липня - "Паж Жезлів". Почніть спочатку. Часом варто визнати поразку та попросити про допомогу, вам не відмовлять у підтримці.

Терези

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Дозвольте собі відпочити. Цього дня ви зможете розслабитись, адже нічого вас не потурбує.

Скорпіон

Вам випала карта "Ієрофант". Ви можете розчаруватися у своїх силах, якщо продовжите шукати легкий шлях. Настав час розірвати всі шаблони.

Стрілець

Ваша карта на 12 липня - "Смерть". У п'ятницю вам доведеться відпустити минуле. Не тримайте образу на тих, хто намагався зробити вам боляче. Просто спалить усі мости.

Козоріг

Вам випала карта "Трійка Пентаклів". У цей день ви зможете знайти нове джерело прибутку. Не бійтеся сміливих проектів, у яких вам доведеться виявити максимум креативу.

Водолій

Ваша карта на п'ятницю - Шістка Мечів". Придивіться до тих, хто вас оточує. Швидше за все, поряд з вами причаївся ворог, якому потрібно вчасно дати відсіч.

Риби

Вам випала карта "Правосуддя". Справедливість переможе і ви зможете покарати своїх кривдників. Однак не дозволяйте смаку перемоги запаморочити голову.