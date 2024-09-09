Таро-гороскоп на 10 вересня: Рибам слід забути про ревнощі, Левам - зосередитися на самопізнанні

Овен

Вам потрібно більше сонячних променів і свіжого повітря, а тому не нехтуйте цими порадами, і давайте собі час на відпочинок. Займайтесь не лише робочими питаннями, але й дозвіллям: проводьте час з рідними, друзями та робіть те, що вас наповнює.

Телець

Це не найкращий день для того, щоб починати з кимось з'ясовувати стосунки. Почніть зміни всередині себе, і зрозумієте, що внутрішні конфлікти насправді не такі складні, як ви думаєте.

Близнюки

Ви переживаєте певну чутливість і меланхолію, в які будете занурені наступні кілька тижнів. Проте спробуйте відволіктися від негативних думок і зрозуміти, що навіть труднощі - явище тимчасове. Не забувайте висловлювати вдячність Всесвіту.

Рак

Якщо ви самотні, то зустрінете людину, з якою можете зможете побудувати якісний діалог. Вчіться діяти без поспіху, з усвідомленням та не бійтеся ставити запитань - собі та іншим.

Лев

Ви контролюєте всі свої витрати. Зберігайте спокій, холодний розум та зосередьтеся на особистому зрості: самопізнання допоможе вам зрозуміти, чого ви насправді зараз потребуєте.

Діва

Самотні жінки та чоловіки цього знаку наступний місяць матимуть позитивні зрушення в особистому житті. Направляйте свою життєву концентрацію на справи, які вас наповнюють. Також не забувайте про терпіння і здійснюйте зміни, коли відчуваєте, що готові до них.

Терези

Зараз для вас найкращий час для впевнених кроків, адже сумніви та помилки відступили назад. Використовуйте цей період на свою користь в усіх сферах життя.

Скорпіон

Ви можете мати певні труднощі у спілкуванні з партнером, проте знаходьте у сьогоденні ваше майбутнє, і розумійте, що зусилля, докладені зараз, принесуть великі плоди вже в найближчому майбутньому.

Стрілець

Це позитивний період для зміцнення стосунків, освідчення комусь у коханні чи навіть відновлення багаторічного зв'язку, який було втрачено. Романтичні кроки у цей день матимуть для вас успіх.

Козоріг

Використовуйте свій розум задля того, щоб демонструвати любов і вдячність до інших. Обирайте таку позицію замість протилежної, і тоді ви зможете таким чином себе наповнити та зцілити від негативу.

Водолій

Постарайтеся згадати, що любить ваш партнер і дати йому це. Не шкодуйте романтичних моментів і слів, аби налагодити зв'язок та згадати, що ви ще досі - ті самі двоє закоханих людей, які прагнуть палких почуттів.

Риби

Не бійтесь довіряти партнеру, аби мати можливість підтримувати й надалі із ним справжній якісний зв'язок. Позбувайтеся ревнощів, які лише створюють непотрібні проблеми.