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Тарас Цимбалюк вперше після розлучення показав обличчя нової дівчини: спільне фото

Тарас Чимбалюк показав нову дівчину (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український актор Тарас Цимбалюк вперше після розлучення розсекретив свою нову дівчинку. Він показав, як з обраницею відпочивав вдома. Нею виявилась рестораторкою Світлана Готочкіна.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про їхні стосунки

Ще наприкінці листопада користувачі у соцмережі розсекретили нову дівчину Цимбалюка. Однак, сам актор не підтверджував цю інформацію.

Зазначимо, що тепер він також не назвав ім'я коханої, але в Instagram опублікував спільне фото з рестораторкою Світланою Готочкіною, де вони лежать у ліжку.

На чорно-білому фото Цимбалюк дивиться в телефон, а його обраниця робить б'юті-процедури для обличчя.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна (скрін)

Тривалий час Світлана була за кордоном, а Тарас гастролював Україною з виставою "Емігранти". Однак, тепер вони зустрілися в Києві.

Пізніше Тарас опублікував фото, яким привітав усіх з Різдвом. Він та Світлана смакували червоним вином та дивилися фільм.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна відсвяткували Різдво (скрін)

Світлана Готочкіна - нова дівчина Тараса Цимбалюка (instagram.com/got.sveta)

Нагадаємо, що у червні 2022 року Тарас Цимбалюк повідомив про розлучення з дружиною Тіною, з якою був разом чотири роки.

Також нещодавно актор показував подарунок від нової дівчини на день народження.

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актерТарас Цымбалюк