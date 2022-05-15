"TAPS-Украина" передал в Днепр очередную помощь военным

Все необходимое военным приобретено за средства, поступившие на счет благотворительной организации "Благотворительный фонд "ТАПС", которая инициировала создание Координационного штаба волонтеров Днепра.

Также штаб передал военным очередной груз лекарств и медицинских средств, в которых они больше всего нуждаются.

В то же время волонтеры напоминают о потребностях центра гуманитарной помощи для женщин и детей переселенцев координационного штаба волонтеров Днепра.

Среди прочего речь идет о карандаши, пластилин, альбомы, фломастеры, игрушки, конфеты, печенье, пакеты, сумки. Все это можно приносить по адресу: ул. Философская, 23. Тел.: 097 190 67 30

Подробнее о"TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.