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Танцы со звездами 2021: имя главного кандидата на вылет накануне четвертьфинала

Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 уверено близятся к финальным эфирам, где битва на паркете будет по-настоящему горячей. Сейчас в проекте осталось пять пар из четырнадцати. И вылететь после нового выпуска может каждый.

У кого меньше всего шансов остаться на четвертьфинал - читайте ниже в материале Styler.

Согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов на вылет в этот раз у актера Константина Войтенко, на втором месте его коллега Артур Логай. Третье место в списке звезд, на которых делают меньше всего ставок, - Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA.

Предчетвертьфинальный рейтинг выглядит вот так:

  • Константин Войтенко 7.00
  • Артур Логай 5.00
  • Александра Зарицкая 3.00
  • Ольга Харлан 4.00
  • Дмитрий Каднай 2.00

Букмекеры прогнозируют, что именно между певцом Дмитрием Каднаем и фехтовальщицей Ольгой Харлан разразится финальная битва за кубок победителя.

Кто уже оттанцевал на проекте

В прошлом эфире неделю назад шоу покинул скандальный Коля Бочаров, которого мы все знаем под псевдо MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

А еще раньше из "Танцев" вылетела певица, которой пророчили большой успех на шоу, - Евгения Власова вместе с не менее звездным хореографом Максом Леоновым.

Сошли с дистанции и такие звезды: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист СтаниславуГоруна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Настя ушла из-за серьезной травмы - разрыва связок.

На паркет 7 ноября выйдут пять пар:

  1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
  2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  3. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  4. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  5. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Ранее мы писали, что Евгения Власова сделала ряд откровенных признаний на "Танцах со звездами".

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Танцы со звездами