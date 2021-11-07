Танцы со звездами 2021: имя главного кандидата на вылет накануне четвертьфинала

Танцы со звездами 2021 уверено близятся к финальным эфирам, где битва на паркете будет по-настоящему горячей. Сейчас в проекте осталось пять пар из четырнадцати. И вылететь после нового выпуска может каждый.

У кого меньше всего шансов остаться на четвертьфинал - читайте ниже в материале Styler.

Согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов на вылет в этот раз у актера Константина Войтенко, на втором месте его коллега Артур Логай. Третье место в списке звезд, на которых делают меньше всего ставок, - Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA.

Предчетвертьфинальный рейтинг выглядит вот так:

Константин Войтенко 7.00

Артур Логай 5.00

Александра Зарицкая 3.00

Ольга Харлан 4.00

Дмитрий Каднай 2.00

Букмекеры прогнозируют, что именно между певцом Дмитрием Каднаем и фехтовальщицей Ольгой Харлан разразится финальная битва за кубок победителя.

Кто уже оттанцевал на проекте

В прошлом эфире неделю назад шоу покинул скандальный Коля Бочаров, которого мы все знаем под псевдо MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

А еще раньше из "Танцев" вылетела певица, которой пророчили большой успех на шоу, - Евгения Власова вместе с не менее звездным хореографом Максом Леоновым.

Сошли с дистанции и такие звезды: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист СтаниславуГоруна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Настя ушла из-за серьезной травмы - разрыва связок.

На паркет 7 ноября выйдут пять пар: