Танцы со звездами 2019: Ризатдинова шокировала признанием об Онищенко

Финалистка Танцев со звездами 2019 Анна Ризатдинова, которая с Александром Прохоровым заняла второе место в шоу, откровенно рассказала, почему закончились ее отношения с беглым депутатом Александром Онищенко. Об этом гимнастка сообщила в интервью Маше Ефросининой. По словам Анны, отношения с нардепом были откровенными и искренними и она старалась быть для него идеальной.

"Он носил меня на руках и все время делал комплименты. Это было обалденное время", - рассказала Анна.

Спортсменка очень жалеет, что отношения не продолжились.

"Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его какой-то интерес ко мне пропадет. Но я пыталась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украину и давала интервью, ходила на показы и мероприятия", – рассказала Анна в беседе с Машей Ефросининой.

Но пришел момент, когда для Онищенко Ризатдинова стала просто женой олигарха, а не именитой спортсменкой.

"В один момент он понял, что мне мешает, что от него проблемы у меня. В какой-то момент меня начали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха", – вспоминает Анна.

По словам Анны, Александр сам отпустил ее. Отметим, что Анна, вспоминая о романе с Онищенко, расплакалась, настолько ей было больно вспоминать об этом.

"Он сказал: Ань, я тебе мешаю, давай дальше без меня", – поделилась чемпионка.

Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко (YouTube)

Напомним, что у пары в 2017 году родился сын Роман, а в августе 2019 году Анна сообщила, что они с Онищенко расстались.