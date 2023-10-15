"Там щось має бути": астроном про шанси виявити позаземне життя у космосі

Людство вже давно шукає сліди інопланетних цивілізацій у космосі, але поки що їх не вдалося виявити. Втім наскільки реальні шанси, що вони там взагалі можуть існувати?
Відповідь на це запитання дав завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.
"Астрономи намагаються знайти планету схожу на Землю, але "рідної сестри" ще не знайшли. Є планети з твердими поверхнями - тобто екзопланети, які обертаються біля інших зірок, а не біля Сонця. Але планета схожа на Землю точно є і ми її обовязково знайдемо. Але от чи є вже там життя - це складніше питання... Зараз нові телескопи - Джеймс Вебб і наступні покоління будуть зосереджувати увагу на цьому питанні", - пояснив науковець.
Він додав, що з 60-х років є програма пошуку радіосигналів від інших цивілізацій, радіотелескопи за цим спостерігають. А є інший варіант для пошуку позаземного життя - треба вивчати атмосферу інших планет.
"Якщо ми знайдемо там газ, який на Землі може зявитись тільки в наслідок діяльності людини, це може бути свідченням, що хтось там таки є. Це не буде 100% доказом, що там є розумні істоти, бо можливо там відбуваються якісь процеси, природні для цих умов", - розповів Крячко.
Науковець наголосив, що складніше питання - виявлення розумного життя.
"Зараз відкрили близько 10 тисяч планет, а насправді їх мільйони у нашій галактиці, а у всесвіті таких галактик багато. Чому ж з нами ніхто не звязався за цей час? Це так званий парадокс Фермі", - додав астроном.
Цей парадокс у тому, що всесвіт настільки великий, що у ньому точно мало б існувати ще якесь життя, а те, що люди його не знаходять - парадоксально.
"Землі близько 4,5 мільярда років, а є зорі, яким 10 мільярдів і біля них планети виникли можливо значно раніше за Землю. Відповідно, цивілізації на них могли з’явитись раніше за нашу. Вони б вже могли освоїти свою планетну систему і літати між зорями, і до нас прилетіти, але їх немає. Ось це парадокс Фермі", - пояснив науковець.
"Я вважаю, що там щось має бути. Якщо просте життя - то 100%. А чому нема проявів цивілізації, то тут можна вже гадати. Можливо тривалість їхнього життя та існування коротка. Мабуть, і земляни самі себе знищать, якщо ми будемо так себе поводити - із Землею, природою, і з людством у цілому. У нас забруднені води та атмосфера. Ми не дбаємо про довкілля належним чином", - каже астроном.
Він зазначає, що може бути багато причин, що людство дійде до цієї межі. Водночас додає, якщо людство правильно розвивалось і не воювало, то змогло б колонізувати навіть Марс та Місяць.
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