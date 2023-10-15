"Там что-то должно быть": астроном о шансах обнаружить внеземную жизнь в космосе

Человечество уже давно ищет следы инопланетных цивилизаций в космосе, но пока их не удалось обнаружить. Однако, насколько реальны шансы, что они могут вообще существовать?

Есть ли во вселенной планета-двойник Земли

"Астрономы пытаются найти планету похожую на Землю, но "родной сестры" еще не нашли. Есть планеты с твердыми поверхностями - то есть экзопланеты, которые вращаются возле других звезд, а не круг Солнца . Но вот есть ли уже там жизнь - это сложный вопрос... Сейчас новые телескопы - Джеймс Уэбб и последующие поколения будут сосредоточивать внимание на этом вопросе", - пояснил ученый.

Он добавил, что с 60-х годов есть программа поиска радиосигналов от других цивилизаций, радиотелескопы за этим наблюдают. А есть другой вариант для поиска внеземной жизни - нужно изучать атмосферу других планет.

"Если мы найдем там газ, который на Земле может появиться только в результате деятельности человека, это может быть свидетельством, что кто-то там есть. Это не будет 100% доказательством, что там есть разумные существа, потому что возможно там происходят какие-то процессы, естественные для этих условий", - рассказал Крячко.

Ученый подчеркнул, что более сложный вопрос - выявление разумной жизни.

"Сейчас открыли около 10 тысяч планет, а на самом деле их миллионы в нашей галактике, а во вселенной таких галактик много. Почему с нами никто не связался за это время? Это так называемый парадокс Ферми", - добавил астроном.

Этот парадокс состоит в том, что вселенная настолько велика, что в ней точно должна существовать еще какая-то жизнь, а то, что люди ее не находят - парадоксально.

"Земли около 4,5 миллиарда лет, а есть звезды, которым 10 миллиардов и около них планеты возникли возможно значительно раньше Земли. Соответственно, цивилизации на них могли появиться раньше нашей. Они бы уже могли освоить свою планетную систему и летать между звездами, и к нам прилететь, но их нет. Вот это парадокс Ферми", - объяснил ученый.

Может ли существовать внеземная жизнь

"Я считаю, что там что-то должно быть. Если простая жизнь - то 100%. А почему нет проявлений цивилизации, то здесь можно уже гадать. Возможно, продолжительность их жизни и существования коротка. Пожалуй, и земляне сами себя уничтожат, если мы будем так себя вести - с Землей, природой, и с человечеством в целом. У нас загрязнены воды и атмосфера. Мы не заботимся об окружающей среде должным образом", - говорит астроном.

Он отмечает, что может быть много причин, что человечество дойдет до этого предела. В то же время добавляет, если бы человечество правильно развивалось и не воевало, то смогло бы колонизировать даже Марс и Луну.