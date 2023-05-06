"Там, де я максимально потрібна": лікар Наталія Лелюх розповіла про допомогу на деокупованих територіях
До повномасштабної війни Наталія Лелюх була відомою гінекологинею, вела "Жіночий клуб", популяризувала науку про здоров’я жінки. Тепер вона допомагає людям на деокупованих територіях: збирає, сортує й доставляє ліки, консультує, повертає віру тим, хто вже на межі відчаю.
В інтерв'ю Vogue Наталія розповіла, як за час війни змінилось її життя.
У перші дні великої війни лікарка шукала свій шлях - поговорила з волонтерами та почала допомагати. У червні поновила приймання пацієнтів: їздила у деокуповані села, працювала у зруйнованих лікарнях, - там, де люди вже втратили надію бути почутими.
"Там я потрібна. Звісно, я не вилікую інсульт нараз, не врятую всіх, але я залишаю людям віру в те, що допомога буде, що їх не забули, що приїде лікар, який вислухає і просто потримає за руку, залишить ліки й дасть корисні поради", - розповіла Наталя.
Першопричиною всього Наталія вважає Майдан. Каже: "Мій шлях до мене сьогоднішньої почався тоді". У день розстрілів її не було на Майдані: чергувала в лікарні. Зізнається, що тільки тепер змогла хоч трошки відпрацювати ту провину.
"Насамперед я лікар. Я - Доктор Наташа. Це і є я. І саме тепер я роблю те, що маю робити. Те, для чого я насправді тут. Там, де я максимально потрібна. Там, де мій досвід найкорисніший", - каже вона.
Історія Наталія увійшла в архів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть й свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.