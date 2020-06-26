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Такую страну доверили: известный дальнобойщик жестко "наехал" на Зеленского

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 13:43
Такую страну доверили: известный дальнобойщик жестко "наехал" на Зеленского
Известный дальнобойщик "жестко" ответил Зеленскому (Коллаж РБК-Украина)

Украинский дальнобойщик записал видеообращение к Зеленскому

Известный дальнобойщик Вадим Дубовской записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он ответил на обращение Зеленского к дальнобойщикам по поводу того, что дороги Украины разрушают грузовики, которые едут перегруженными.

Вадим Дубовской бывший киевлянин и уже почти 10 лет живет в Чикаго, США. Он стал известным в Украине в 2014 году после того, как в сети появились видеоролики на мотивы советских песен, где Дубовской высмеивал Путина и "ихтамнетов". Сейчас Дубовской работает в США дальнобойщиком. Он возмутился тем, что Зеленский обвинил именно водителей в том, что в Украине плохие дороги. Свое видеообращение он разместил на Facebook.

Дубовской рассказал, что в США совершенно другая система для большегрузов и нарушать законы не выгодно ни водителям, ни компаниям. У водителей есть возможности и приборы для самоконтроля и огромная ответственность за нарушения. Им невыгодно объезжать пункты контроля за весом груза, так как это потеря времени и потеря топлива.

Если у водителя есть лишний вес груза, то он будет сурово наказан, а если виновата компания, то она может стать банкротом. Обманывать государство в этом бизнесе невыгодно.

Дубовской раскритиковал Зеленского за видео и назвал его поведение подростковым, а также дал ему совет: "Иди работай! Тебе такую страну доверили!"

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский "ворвался" в чат дальнобойщиков и назвал их "засранцами".

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийводители
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