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Таку країну довірили: відомий далекобійник жорстко "наїхав" на Зеленського

STYLERЖиття    26.06.2020 - 13:43
Таку країну довірили: відомий далекобійник жорстко "наїхав" на Зеленського
Відомий далекобійник "жорстко" відповів Зеленському (Колаж РБК-Україна)

Український далекобійник записав відеозвернення до Зеленського

Відомий далекобійник Вадим Дубовський записав відеозвернення до президента України Володимиру Зеленського. Він відповів на звернення Зеленського до далекобійників з приводу того, що дороги України руйнують вантажівки, які їдуть перевантаженими.

Вадим Дубовський колишній киянин і вже майже 10 років живе в Чикаго, США. Він став відомим в Україні у 2014 році після того, як в мережі з'явилися відеоролики на мотиви радянських пісень, де Дубовський висміював Путіна і "їхтамнетів". Зараз Дубовський працює в США далекобійником. Він обурився тим, що Зеленський звинуватив саме водіїв у тому, що в Україні погані дороги. Своє відеозвернення він розмістив на Facebook.

Дубовський розповів, що в США зовсім інша система для великовантажних автомобілів і порушувати закони не вигідно ні водіям, ні компаніям. У водіїв є можливості та прилади для самоконтролю і величезна відповідальність за порушення. Їм невигідно об'їжджати пункти контролю за вагою вантажу, через те, що це втрата часу і втрата палива.

Якщо у водія є зайва вага вантажу, то він буде суворо покараний, а якщо винна компанія, то вона може стати банкрутом. Обманювати державу в цьому бізнесі невигідно.

Дубовський розкритикував Зеленського за відео і назвав його поведінку підлітковою, а також дав йому пораду: "Йди працюй! Тобі таку країну довірили!"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський "увірвався" у чат далекобійників і назвав їх "засранцями".

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Володимир Зеленськийводители
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