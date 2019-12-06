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Таксист уснул прямо во время движения: видео и детали ЧП в Киеве

Новости » Жизнь   

В Киеве заметили "зависшее" такси, со спящим водителем и пассажиром

В Киеве таксист и его товариш на пассажирском сидении уснули прямо во время движения. Странную парочку заметили прохожие и вызвали правоохранителей. Видео со спящими в авто молодыми парнями выложили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Корпоративное авто одной из самых популярных в Киеве служб такси было наполовину на тротуаре, а наполовину на проезжей части.

Инцидент произошел среди белого дня в Святошинском районе столицы.

"На Генерала Наумова уберисты по засыпали в машине прямо во время движения. Ну, спасибо, что хоть не сбили никого... Как думаете? 1) Устали. 2) Упоролись", - сказано в подписи к видео.

В Киеве таксист уснул в автомобиле во время движения (видео: Киев Оперативный)

Пользователи сети уверены, что и пассажир и водитель находились под действием наркотиков. Комментаторы высказывают свое возмущение под видео.

  • Судя по тому что не могут долго раздуплиться - устали конечно.
  • Устали упоровшись.
  • Канешна втомилися.

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