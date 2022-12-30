Такого Нового року в Україні ще не було! Синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні вирішила поставити зиму на паузу та під час новорічних свят порадувати нас весняною погодою. 31 грудня та 1 січня у більшості областей країни очікується аномальне потепління.

Яка погода буде в Україні у новорічну ніч – читайте у матеріалі Styler.

Погода 31 грудня

Народний синоптик Стас Щедрін прогнозує на новорічні свята аномально теплу погоду. Нічна температура нижче нуля опускатися не буде, вдень повітря прогріється до +5 +7 градусів, у південній частині та на сході до +10 градусів.

Його прогноз підтверджує й Український гідрометцентр. Можливі невеликі опади 31 грудня у західних областях, крім Волині, у центральній частині та на півночі країни. На решті України – сухо.

Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів. Вдень очікується від +4 до +6 градусів, у західній частині та на півдні до +8 +10 градусів.

У Києві 31 грудня можливий невеликий дощ, похмуро. Вночі 0+2 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

Мапа погоди в Україні на суботу, 31 грудня

Погода 1 січня

Погода у перший день року приємно порадує мешканців усіх областей України. Опади не прогнозуються, місцями буде хмарно.

Нічна температура повітря різко піде нагору, очікується від +3 до +8 градусів. Вдень на сході, в центральній частині та на півночі країни - від +6 до +11 градусів. У західній частині та на півдні - від +9 до +14 градусів.

У Києві 1 січня синоптики прогнозують похмуру, але суху погоду. Вночі у столиці +4+6 градусів, вдень прогріється до +9+11 градусів.

Мапа погоди в Україні на неділю, 1 січня