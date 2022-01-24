Что такое "тревожный чемоданчик" и какие предметы в него нужно положить

Украинцы в социальных сетях стали все чаще обсуждать так называемые "тревожные чемоданчики". Впервые этот термин стали употреблять еще в 2014 году и жители восточных областей, которые находились в зоне АТО, готовили такие чемоданчики заранее.

Что такое тревожный чемоданчик, зачем он нужен, что туда нужно положить и стоит ли его собирать – читайте ниже.

На фоне новостей об угрозе вторжения в Украину, о тревожном чемоданчике действительно стали задумываться очень многие.

Такой набор должен быть у каждого члена семьи на тот случай, если придется очень быстро покидать свое постоянное место проживания.

Еще в 2014 году ГСЧС Украины подготовило перечень советов для украинцев, которые живут в приграничных с РФ областях. Рекомендации должны были не только подготовить людей к любым чрезвычайным ситуациям, но и немного успокоить.

Психологи объясняют, что жители нашей страны уже довольно давно живут в состоянии постоянного стресса и нервозности. И к повышенной тревожности привело очень много факторов, а пандемия коронавируса это состояние только усугубила.

Подготовка к тому, что только может произойти – добавляет спокойствия и снимает паническое настроение. У человека есть своеобразный "план Б", который он сможет применить в экстренной ситуации. А это, по словам психологов, очень важный фактор – иметь запасной план действия.

Кому действительно нужен тревожный чемоданчик

Людям, которые живут в приграничных зонах на Востоке и Севере страны. А также всем остальным, для кого такая подготовка станет определенным знаком стабильности и успокоения.

Такой чемоданчик предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия – землетрясения, пожара, наводнения, в случае обострения криминогенной обстановки или из эпицентра военных действий.

Что нужно положить в тревожный чемоданчик

Как правило, для такой цели выбирают хороший и крепкий рюкзак от 25 литров. Для каждого человека набор личных предметов может быть очень индивидуальным – это зависит от времени года, от возраста, пола, состояния здоровья и личных потребностей.

Сначала составьте список необходимых вещей, докупите то, чего не хватает. Необязательно собирать все вещи сразу. Если все это есть в доме и сложено в доступных местах – на сборы вам понадобится не более часа.

Обязательно:

Три копии важных документов всей семьи в полиэтиленовой упаковке: паспорта, автомобильные права, документы на недвижимость, автомобиль, необходимые доверенности и справки. Документы нужно упаковать так, чтобы их легко было достать. Стоит положить в пакет несколько фотографий родных.

Кредитные карты и наличные деньги

Дубликаты ключей от дома, машины, дачи и прочее

Бумажную карту местности и данные о способе связи и установленном месте встречи с родными – договоритесь об этом заранее. Например, если вы по какой-либо причине расстанетесь, встречаетесь в доме у бабушки в селе.

Средства связи и информации (радиоприемник, элементы питания)

Несколько фонариков с элементами питания, туристические спички, зажигалка, свечи

Компас и часы – непроницаемые

Многофункциональные инструменты – отвертка с ножиком, шилом, пилочкой и ножницами.

Нож, небольшой топорик и сигнальные средства (свисток, ракеты)

Мусорные пакеты объемом в 120 литров.

Широкий скотч

Упаковка презервативов – они отлично помогают остановить кровь или спрятать важные вещи от дождя.

Синтетический шнур – 20 м

Блокнот и карандаш

Нитки и иглы

Аптечка первой помощи

Комплект одежды – 2 пары: запас белья, носки хлопчатобумажные и шерстяные, запасные штаны, рубашка или кофта, плащ-дождевик, шапка, перчатки, шарф. Как вариант – термобелье, термостельки.

Мини-палатка, полиуретановый коврик, спальник

Средства гигиены: зубная щетка, паста, кусочек мыла, полотенце или упаковка прессованных, туалетная бумага, влажные и бумажные салфетки, средства интимной гигиены, носовые платки, маникюрный набор, бритва.

Посуда: котелок, фляга, ложка, кружка. Желательно металлические.

Запас еды на несколько дней – то, что можно есть без обработки и что не испортится быстро. Положите шоколад с орехами, леденцы, галеты, сухие супы, консервы

Водка или питьевой спирт.

Запас воды на несколько дней.

Павер-банк и шнуры зарядных устройств для гаджетов. Планшет. Переходники для розеток.

Для детей, подростков и пожилых людей – добавляйте необходимые вещи с учетом их потребностей.

Все продукты и запас воды нужно регулярно обновлять, чтобы не отправиться из дома с просроченными.

В аптечку положите стандартный набор лекарств, бинты, пластыри, добавьте только те, которые нужны вам индивидуально – такой набор должен быть в рюкзаке у каждого члена семьи.

Также эксперты рекомендуют положить обычный кнопочный телефон, старый и проверенный.

После сбора рюкзака проверьте, в состоянии ли вы с ним ходить. Если очень тяжело – расстаньтесь с чем-то.

Одежду выбирайте теплую и легкую – например, на флисе. Продумайте заранее, что будет надето на вас, подберите многофункциональную и удобную обувь.