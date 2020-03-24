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Карантин в Украине: что должно обязательно быть в каждой аптечке

STYLERЖизнь    24.03.2020 - 22:34
Карантин в Украине: что должно обязательно быть в каждой аптечке
Что должно быть в аптечке кажого украинца в период карантина (Коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, что должно быть в каждой аптечке в период карантина

Карантин в Украине введен из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент количество зараженных в стране приближается к 100 и власти не исключают, что карантин могут продолжить и после 3-го апреля.

Украинский врач Евгений Комаровский записал видео, в котором ответил на самые распространенные вопросы украинцев о коронавирусе COVID-2019 и сообщил, что должно быть в каждой аптечке во время карантина.

Комаровский объяснил, что не может назвать какие-то препараты, которые бы стоило принимать в качестве профилактики или лечения коронавируса, так как таких препаратов не существует.

"Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса…Тогда нечего бы терять, пробовали все и что-то помогло", - сказал врач и добавил, что если кому-то какое-то лекарство помогло, то это совершенно не значит, что оно поможет всем.

Для того, чтобы говорить об эффективности препаратов, по словам Комаровского, нужно, чтобы его принимало как минимум сто человек в критическом состоянии.

Он рассказал украинцам, что на период карантина должно быть в аптечке каждого украинца:

  • Средство для пероральной гидратации.
  • Жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен)
  • Солевые растворы для промывания носа.
  • Сосудосуживающие капли.

Карантин в Украине: что должно обязательно быть в каждой аптечке

Для профилактики коронавируса Комаровский рекомендовал ничего не пить. Обычные витамины в таблетках он посоветовал употреблять только тем, у кого недостаточно в рационе пищи с витаминами или диагностирован дефицит конкретного витамина.

Доктор Комаровский о коронавирусе

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, можно ли гулять в период карантина и сколько коронавирус живет в воздухе.

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