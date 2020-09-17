Таке передбачити не можна: під Рівним за загадкових обставин загинув підліток

Під Рівним загинув 17-річний хлопець (колаж РБК-Україна)

У поліції заявили про вбивство з необережності

Під Рівним загинув за дивних обставин 17-річний юнак, який катався на велосипеді недалеко від домівки. Тіло підлітка без ознак життя виявили біля зупинки пізно ввечері.

Спочатку жителі села вважали, що трагедія сталася через нещасний випадок і підліток міг впасти з байка і вдаритися головою. Однак пізніше з'ясувалося, що це було ненавмисне вбивство. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції заявили, що смерть настала не від падіння з велосипеда, а від тілесних ушкоджень, завданих іншим хлопцем.

Так, біля зупинки, де проїжджав Сергій Білогурий, була компанія з 7 хлопців. Один з них - 15-річний підліток з сусіднього села - штовхнув велосипедиста. Нібито через те, що той йому щось сказав.

Мати загиблого не вірить, що син помер через лише саму штовханину: "Ну не можна так штовхнути, що у нього з обох сторін гематома".

За словами керівника відділення Рівненського відділу поліції Вадима Артюховича, показання всіх свідків та учасників трагічної події відрізняються: одні кажуть, що юнак після падіння вже не підіймався, інші розповідають, що вставав.

Як виявилося, один з хлопців на зупинці взяв велосипед Сергія і жбурнув на лежачого на землі травмованого хлопця, який намагався піднятися.

Свій вчинок Віталій пояснити не зміг, але божиться, що ніяк не міг завдати байком смертельного удару.

Також молодий чоловік запевнив, що намагався надати потерпілому першу допомогу до приїзду "швидкої" і хотів відкачати.

"Я в кінці як натиснув, то я йому напевно ребра поламав", - каже він.

Після НП поліція і чиновники хочуть проводити лекції в школах, щоб попереджати подібні події.

"Бачите, такі випадки ніхто передбачити не може", - зазначила керівниця служби у справах дітей Шпанівської сільради Ольга П'яна.

В поліції кваліфікують злочин як вбивство з необережності. До відповідальності за це притягують громадян з 14 років. Покарання передбачає до 5 років ув'язнення. Підозру підлітку оголосять після з'ясування всіх деталей та обставин події.

Відео: Під Рівним розслідують дивну загибель 17-річного хлопця

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