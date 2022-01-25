Что такое флурона: как проявляется микс двух болезней и чем он опасен

Медицинский термин флурона – не новый и используется врачами для обозначения микса двух вирусов. По сути, это коинфекция – заражение одной клетки в организме разными видами вирусов.
Что такое флурона, как она проявляется и в чем состоит опасность – читайте в материале ниже.
Первые случаи флуроны, одновременного заражения гриппом и COVID-19 были зарегистрированы в конце декабря сначала в Израиле, а потом в Испании. Сейчас такие случаи регистрируют уже во многих странах мира.
Флурона – сочетание слов грипп и корона на английском языке. Это заболевание не является новым штаммом и является лишь обозначением заболеваний, которые были одновременно подтверждены у пациента.
Заражение необязательно происходит одновременно, но вирусы накладываются один на другой в короткий промежуток времени.
Медики сообщают, что на данный момент нет достаточно данных о том, чтобы говорить об опасности этого микса вирусов. Однако сочетание сразу двух вирусов может усиливать симптомы.
Определить самостоятельно наличие флуроны не получится. Тем более, что симптомы у гриппа, вирусных заболеваний и коронавируса – в большинстве случаев очень похожи.
При появлении таких симптомов стоит обратиться к семейному врачу и пройти тестирование. Нужно обязательно самоизолироваться, взять больничный. Лечение назначить может только ваш врач.
Защититься от микса двух вирусов можно только с помощью вакцинации – от гриппа и коронавируса. Также нужно соблюдать все противоэпидемические меры: социальная дистанция, защитные маски, частое мыть рук.
На данный момент случаев флуроны зарегистрировано немного. Все они имели легкое течение. Но коинфекция довольно опасна, так как невозможно спрогнозировать течение болезни и у врачей очень мало данных.
На организм оказывается сразу двойная нагрузка и последствия двух довольно сложных заболеваний могут быть серьезные – госпитализация, пневмония, тромбоз, тяжелое течение заболевания, вентиляция легких.
Особенно опасно сочетание двух вирусов для людей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска при коронавирусе и гриппе.
Также двойное заражение негативно сказывается на состоянии сосудов человека и клетках. Два вируса сразу начинают атаковать иммунную систему и сильно ее ослаблять. На восстановление после флуроны придется потратить намного больше времени и сил.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что певица Камалия заразилась флуроной и рассказала о своем самочувствии.
А также мы писали о том, что говорят врачи о флуроне.